POIROT SUL NILO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 10 febbraio 2018)

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot sul Nilo va in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola per la televisione di genere giallo che è stata diretta nel 2004 da Andy Wilson (Playing God, Giochi di prestigio, Diamonds) e interpretata da David Suchet (Bigfoot e i suoi amici, La rapina perfetta, L'aquila d'acciaio), JJ Feild (Alla ricerca di Jane, Captain America - Il primo Vendicatore, L'abbazia di Northanger) ed Emma Griffiths Malin (The hole, Mary Reilly, Lolita). Il film fa parte della nona stagione della serie tv dedicata ad Hercule Poirot, investigatore creato dalla giallista Agatha Christie, ed andata in onda dal 1989 al 2014. La pellicola, vista la data di produzione, è stata già programmata diverse volte sui palinsesti televisivi italiani e torna in onda questo pomeriggio su Rete 4. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

POIROT SUL NILO, LA TRAMA DEL FILM

Linnet Ridgeway (Emily Blunt) è una giovane ereditiera che da poco ha sposato il suo fidanzato, Simon Doyle (JJ Field). I due partono quindi per il viaggio di nozze, una lunga crociera sul Nilo. Fra gli altri villeggianti sulla nave da crociera vi sono diverse persone che conoscono la sposa o che in passato hanno avuto a che fare con lei. Quando Linnet viene trovata morta assassinata i sospetti cadono subito su Jacqueline de Bellefor (Emma Malin), sua rivale in amore ed ex fidanzata di Simon, anche lei in crociera sulla stessa imbarcazione. La donna sta infatti pedinando la coppia da diverso tempo e non si è ancora rassegnata all'idea di avere perso il suo Simon. Per pura coincidenza sulla nave c'è anche Hercule Poirot (David Suchet), investigatore privato specializzato proprio nel risolvere casi di omicidio, che si stava concedendo una vacanza esotica. Il detective è quindi chiamato a risolvere lo spinoso caso.

