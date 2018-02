PROBLEMI TECNICI RAI A SANREMO 2018/ Laura Pausini oscurata due volte: la diretta tv fa cilecca

Problemi tecnici a Sanremo 2018: uno dei momenti più attesi della finale, l'ingresso di Laura Pausini sul palco dell'Ariston, rovinato dall'assenza di segnale nella trasmissione...

Festival di Sanremo 2018

Laura Pausini oscurata a Sanremo dalla Rai, per ben due volte. Lo schermo che diventa nero durante la finale del Festival di Sanremo mentre scende le scale Laura Pausini. Lo sguardo che corre prima alla finestra accanto: ma no, non c'è la bufera. Poi il logo di Rai Uno, rimasto lì in alto a sinistra, a confermare che il problema non è della televisione ma evidentemente del segnale internazionale che trasmette il programma più atteso dell'intero palinsesto. Il panico dura pochi secondi, ma il terrore che possa guastare la kermesse del direttore artistico Claudio Baglioni, che tutto può controllare meno che il segnale, resiste comunque. Ma cosa ci siamo persi? Probabilmente uno dei momenti più intensi della serata di oggi all'Ariston: l'ingresso di Laura Pausini mano nella mano con Baglioni. Un vero peccato: la Rai fa cilecca nel momento più atteso e le critiche - ne siamo certi - non tarderanno.

IL COMMENTO DEI SOCIAL

Inutile dire che il popolo dei social, un attimo dopo i problemi riscontrati nella trasmissione del Festival di Sanremo 2018 al momento dell'arrivo sul palco della Pausini, abbiano preso di petto la situazione. C'è un utente di Twitter, evidentemente rancoroso nei confronti di mamma Rai, che prende la palla al balzo per scagliarsi contro la tv di stato e commenta:"La pessima qualità audiovideo del segnale #Rai per la finale di Sanremo è perfettamente adeguata alla kermesse autoreferenziale ed assai lodata dalla prima serata. Grande professionalità. Un piacere pagarvi il canone". Un'altra utente della piattaforma social cerca di prendere la questione con maggiore ironia:"Il vestito della Pausini mi altera il segnale". Qualcuno addirittura ci legge un complotto:"Canta Laura Pausini influenzata e il segnale Rai balla... ". Sarà, ma il nero è durato solo pochi istanti. Evidentemente questo Sanremo è piaciuto talmente tanto che da casa non si vuole rinunciare neanche a qualche secondo di messa in onda...

