RAFFAELLO TONON E GINEVRA LAMBRUSCHI / Stanno insieme? La coppia pizzicata ad una festa a Sanremo

Raffaello Tonon e Ginevra Lambruschi sono stati pizzicati dal settimanale Spy ad una festa sanremese. L'affinità tra loro era evidente: è nato l'amore?

10 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon e Ginevra Lambruschi - Spy

L'amore è finalmente arrivato anche per Raffaello Tonon? Uno degli innegabili trionfatori della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2 non è stato molto fortunato in passato dal punto di vista sentimentale e, dopo la rottura con la sua storica fidanzata Rossana Feola (che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi) non è stato associato a nessun'altra donna. Qualcosa però potrebbe essere cambiato e le ultime foto pubblicate dal settimanale Spy lasciano chiaramente intendere che ci sia un flirt nell'aria. L'ex gieffino è stato infatti pizzicato ad una delle tante feste organizzate a Sanremo in compagnia della bella Ginevra Lambruschi, la ventenne fashion blogger che ha tra i suoi trascorsi una relazione con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura. Intervistato dalla rivista della Mondadori, Tonon ha confermato di sentirsi molto bene insieme alla sua nuova amica e di non sentire affatto il peso della differenza d'età (20 anni lei, 38 lui).

Raffaello Tonon e Ginebra Lambruschi: è amore?

Raffaello Tonon è stato avvistato ad u party sanremese insieme a Ginevra Lambruschi, intento a scambiarsi effusioni e tenerezze. Lui stesso ha confermato al settimanale Spy di stare molto bene insieme alla fashion blogger: " È una ragazza simpatica e grintosa, è bello stare con lei. L'altra sera ci siamo molto divertiti, peccato che poi lei sia dovuta rientrare a Milano (...) Ci siamo incontrati una sera a cena a Milano, con amici comuni, e ci siamo subito trovati. Infatti avevamo in programma di rivederci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, ma poi gli impegni lo hanno impedito. Ci rifaremo…" Per quanto riguarda i suoi tanti tatuaggi, Tonon non sembra affatto preoccupato: "Non ci vedo nulla di male. Del resto è una donna che ha una grande personalità, è grintosa e, mi creda, è gradevole sotto tutti i punti di vista. Parlare di amore però è assolutamente prematuro: "Non esageriamo. Guardi che io non sono mica un tipo che si innamora facilmente. Però…"

© Riproduzione Riservata.