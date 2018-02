RAZ DEGAN / “La tv non è lo scopo della mia vita!” (Verissimo)

Raz Degan, personaggio carismatico e di successo nello studio di Verissimo per chiarire i tanti rumors che riguardano il suo ritorno in gioco in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Raz Degan a Verissimo

Verissimo rimane ancora in tema Isola Dei Famosi, con una nuova puntata in cui verrà dato ampio spazio agli ultimi avvenimenti accaduti sull’Isola. Spazio quindi non solo alla prima intervista di Francesco Monte dopo l’uscita dal reality a causa del suo ritrovarsi al centro del caso mediatico della settimana per aver portato della droga in Honduras, ma anche a Raz Degan, vincitore della scorsa edizione del reality. La sua presenza nel salotto della Toffanin vuole in un certo senso chiarire i tanti rumors che riguardano il suo ritorno in gioco in questa edizione. Infatti dalle ultime indiscrezioni di questi giorni, davvero numerose, si è appreso che in seguito, proprio all’uscita di Francesco Monte, la produzione di Mediaset ha pensato di chiamare ben due riserve per fare delle sostituzioni. Tutto è partito nei giorni scorsi quando Raz Degan, vincitore dell’anno scorso e rimasto nel cuore di molti fan dell’Isola, è stato visto aggirarsi proprio negli studi di Mediaset.

RAZ DEGAN: “LA TV MI PIACE, MA IL MIO SCOPO E' VIAGGIARI”

Probabile che si tratti di una coincidenza o proprio dell’ospitata di quest’oggi nel salotto di Silvia Toffanin le cui puntate come è noto vengono registrate e che secondo alcune illazioni servirà proprio a chiarire maggiormente la sua posizione e un eventuale ritorno in gioco. Proprio qualche mese fa, Raz Degan in occasione della presentazione del suo film L’ultimo sciamano ha parlato di come pur amando molto la tv, questa non rappresenti lo scopo della sua vita: “Faccio televisione per portare avanti i miei progetti, è diventata uno strumento per un altro fine, non un traguardo. Sto preparando un documentario sulla figura del saggio indiano, The lost shadu. I progetti commerciali mi interessano solo se mi permettono di investire sui miei sogni, che a volte sono difficili da sponsorizzare. C’è la via d’oro, la via commerciale e in mezzo la via della seta che ti permette di andare dove vuoi. Ho partecipato all’Isola dei famosi proprio per questo”.

RAZ DEGAN: “SONO MOLTO SPIRITUALE”

Di certo queste parole non lasciano presagire un suo eventuale ritorno in questa nuova edizione dell’Isola, tuttavia in questa stessa intervista rilasciata a Io Donna Raz Degan ha avuto anche modo di parlare del suo rapporto conflittuale con lo star system. Queste le sue parole: “Un libro non si giudica da una copertina . Ho appena finito di girare lo spot per Breil e confesso che mi ha fatto piacere finire di nuovo al centro dell’attenzione. Soprattutto 25 anni dopo la prima pubblicità. Ma a un certo punto ho capito che il Raz esterno non corrispondeva a quello interiore e ho avviato un percorso più profondo per la mia vita. Questo film è solo una tappa della mia vita, ma il percorso è lungo. L’unico obiettivo che ho è di non smettere mai di viaggiare e conoscere altri posti, culture, lingue, sapori, tradizioni, soggetti. Tutto questo mondo virtuale mi interessa fino a un certo punto. Sono molto spirituale, provengo da una pratica pesante di yoga e meditazione, non sono buddista, come si pensa, rispetto ogni religione. Queste pratiche mi hanno portato però a credere che c’è qualche sapienza, saggezza, divinità intorno a noi. Poi, certo, c’è anche tanto “turismo mistico”. Tanti ciarlatani, insomma”.

