RENZO RUBINO/ Video, "Custodire": classifica amara, risalirà dalla fascia rossa? (Sanremo 2018)

Renzo Rubino con "Custodire" riuscirà a risollevarsi in classifica dopo che anche il duetto con Serena Rossi non è servito? Cosa si inventerà questa sera per stupire? (Sanremo 2018)

Renzo Rubino, Sanremo 2018

La serata duetti del Festival di Sanremo 2018 ha unito Renzo Rubino all'attrice Serena Rossi, insieme per cantare la sua Custodire. Una coppia inaspettata, visto che il concorrente ha scelto la Rossi senza averla mai conosciuta prima delle prove, fortemente voluta grazie alla sua performance nel programma Celebration, che l'ha vista ospite della prima puntata al fianco di Neri Marcorè. Anche se fra i due non c'è un'amicizia pregressa, sono riusciti a ricreare un'atmosfera familiare durante la loro esibizione, forte della sintonia che ha permesso ad entrambi di incontrare l'altro. La presenza della Rossi ha permesso inoltre a Rubino di sentirsi più rilassato nella quarta serata della kermesse e di interpretare il proprio brano con maggior forza. Diversa invece la tensione visibile nell'attrice, che alla fine si è tradotta con un entusiasmo ed un'energia davvero travolgenti. E potrebbero essere state proprio queste emozioni a spingere Rubino a farsi da parte nella prima tranche dell'esibizione, lasciando che il palco fosse tutto della Rossi.

I due si sono infatti incontrati al di sotto dei riflettori solo in un secondo momento, quando il concorrente ha deciso di abbandonare il pianoforte per affiancarsi alla sua ospite. Tenero anche l'abbraccio finale fra i due protagonisti, che ha sottolineato come Sanremo 2018 abbia permesso a due sconosciuti di entrare nel tessuto emotivo dell'altro: una bella amicizia nata grazie alla città dei fiori.

RENZO RUBINO SI RISOLLEVERÀ DALLA FASCIA ROSSA?

La presenza di Serena Rossi al Festival di Sanremo 2018 non ha permesso a Renzo Rubino di risollevarsi dalla fascia rossa. La giuria di esperti lo ha infatti posizionato fra i peggiori della serata, un ostacolo che per il concorrente comporterà lo svantaggio anche in previsione della classifica finale. Svanita quindi la possibilità per il cantautore di riuscire a competere con i più fortunati Big di quest'edizione, dato che il rosso gli è rimasto incollato addosso fin dal primo appuntamento della kermesse. L'unica possibilità di potersi risollevare si era prospettata per la presunta sostituzione di Ermal Meta e Fabrizio Moro, a causa dello scandalo plagio, ma il fatto che si sia concluso tutto con un nulla di fatto non ha permesso a Rubino di rimettersi in gioco con maggior forza. Alla luce del verdetto della giuria degli esperti, la scelta del televoto non potrà premiare il concorrente con le prime posizioni, soprattutto se messo a confronto di altri artisti di più ampia visibilità.

Anche se la performance di Rubino lo ha visto a suo agio sul palco dell'Ariston, le sue performance non sono riuscite a trasmettere quella forza in grado di travolgere i presenti e le diverse giurie. Certo, meno meritato il rosso se si paragona l'artista ad altri concorrenti più in deficit sotto il punto di vista dell'esibizione, ma comunque meritato rispetto alla migliore interpretazione dei concorrenti assegnati alla fascia alta di tutte le serate.

