RITA DALLA CHIESA/ “Fabrizio Frizzi sta lottando per sua figlia stella e la moglie Carlotta!” (Verissimo)

Rita Dalla Chiesa ospite nello studio di Verissimo. La nota conduttrice e personaggio pubblico televisivo fa un bilancio dell’ultimo periodo in vista di nuovi progetti professionali.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Rita Dalla Chiesa a Verissimo

Rita Dalla Chiesa, popolare conduttrice televisiva italiana, è attesa nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo per fare un bilancio dell’ultimo periodo della sua vita in vista di eventuali nuovi progetti. Figlia primogenita di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha esordito in televisione nel 1983 nel programma Vediamoci sul Due. Sempre sulla Rai nella stagione 1984/1985 conduce insieme a Fabrizio Frizzi Pane e marmellata, trasmissione per ragazzi di notevole successo. In seguito a questa collaborazione con il popolare conduttore della Rai, i due si innamorano iniziando una lunga relazione e un matrimonio molto felice fino alla separazione nel 1998 e al successivo divorzio avvenuto nel 2002. Per Rita Dalla Chiesa il vero successo arriva con Forum, che conduce per tantissimi anni e che è la trasmissione alla quale è maggiormente legata la sua immagine e della quale ha condotto anche l’appendice pomeridiana.

RITA DALLA CHIESA: “AUGURO A FABRIZIO FRIZZI DI TROVARE LA FORZA DI LOTTARE”

Negli ultimi mesi Rita Dalla Chiesa ha fatto spesso sentire la sua voce in molte occasioni. Prima fra tutti in occasione del malore di Fabrizio Frizzi ad ottobre mentre quest’ultimo era impegnato con la registrazione di una puntata de L’Eredità. Momenti davvero concitati per tutta la famiglia di Fabrizio Frizzi e per le persone che da sempre gli vogliono bene, di cui Rita Dalla Chiesa ha avuto modo di parlare con Silvia Toffanin. Secondo le prime indiscrezioni, Rita ha svelato: “Auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta”. Ricordando poi quel drammatico giorno in cui Fabrizio è stato male, la giornalista afferma: “Avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie. Non nego di aver avuto paura per lui, Fabrizio è stato l’uomo più importante della mia vita”.

RITA DALLA CHIESA E IL DRAMMA DI SUO GENERO MASSIMO

Nella stessa intervista, Rita Dalla Chiesa ha avuto modo anche di parlare del dramma che ha colpito la sua famiglia lo scorso mese di novembre quando è venuto a mancare a soli 52 anni il genero Massimo: “E’ stato terribile, perché Massimo aveva tanti progetti. Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa. E’ vissuta per cinque anni affianco a Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito”. Infine parlando degli sviluppi della storia d’amore tra Albano e Loredana Lecciso, con la quale Rita Dalla Chiesa è molto amica e con la quale si era schierata, ha polemizzato nuovamente contro Romina Power e contro le sue dichiarazioni peraltro rilasciate proprio a Verissimo: “Non mi sento di fare come Romina che ha detto, magari scherzando, che ama ancora Albano, dico (di Fabrizio Frizzi) che gli voglio bene perché rispetto le seconde famiglie”.

