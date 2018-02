RUSH/ Su Rai Movie il film con Chris Hemsworth e Daniel Bruhl (oggi, 10 febbraio 2018)

Rush, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Chris Hemsworth, Daniel Bruhl, Olivia Wilde e Alexandra Maria Lara, alla regia Ron Howard. Il dettaglio.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH

Il film Rush va in onda su Rai Movie oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola sportiva del 2013 che è stata diretta da Ron Howard (A beautiful mind, Apollo 13, Il codice Da Vinci) e interpretata da Chris Hemsworth (la saga di Thor e degli Avengers, In the Heart of the Sea, Biancaneve e il cacciatore), Daniel Bruhl (Captain America - Civil war, Bastardi senza gloria, La signora dello zoo di Varsavia) e Olivia Wilde (Tron - Legacy, Cowboys & aliens, la serie tv Dr. House - Medical division). Il film racconta la storia vera, narrata in modo molto fedele, della rivalità sulle piste di Formula 1 fra i piloti James Hunt e Niki Lauda. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

RUSH, LA TRAMA DEL FILM

James Hunt (Chris Hemsworth) e Niki Lauda (Daniel Bruhl) si conoscono sulle piste di Formula 3, dove cominciano subito ad essere in competizione e si dimostrano due personalità agli antipodi. Hunt è il pupillo della sua squadra, mentre Lauda rischia di dover smettere di correre a causa dal padre, suo principale finanziatore. Quest'ultimo decide infatti di spingere il figlio a diventare banchiere, come vuole la tradizione di famiglia. Lauda ottiene quindi un prestito per iscriversi a pagamento alle gare di Formula 1. Grazie alla sua abilità e ad un team tecnico all'avanguardia riesce, nel 1974, a farsi assumere dalla scuderia Ferrari, proprio l'anno in cui la Hesketh, per cui corre Hunt, decide di debuttare in Formula 1. Nel 1975 Lauda diventa Campione del Mondo, mentre la Hesketh finisce sull'orlo della bancarotta. Hunt è riuscito comunque a farsi notare, e ben presto diventa un pilota della McLaren. Hunt è un giovane dongiovanni che ama le feste e la popolarità e ben presto convola a nozze con la modella Suzy Miller (Olivia Wilde), anche se il loro matrimonio entra ben presto in crisi. Anche il campionato del 1976 si apre in favore di Lauda, che vince le prime 3 gare. Alla quarta è Hunt a prevalere, ma proprio in quell'occasione la McLaren subisce una squalifica a causa di caratteristiche tecniche dell'auto che non rispettano i regolamenti. Nel frattempo, Hunt scopre che sua moglie lo tradisce. Proprio la crisi familiare però gli permetterà di concentrarsi maggiormente sulla guida e mettere in discussione il primato di Lauda.

