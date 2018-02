Red Canzian/ Video, "Ognuno ha il suo racconto": il migliore tra gli ex Pooh, si confermerà? (Sanremo 2018)

Red Canzian, video "Ognuno ha il suo racconto": per la prima volta sul palco del Teatro Ariston da solista è riuscito a fare meglio, per ora, dei suoi ex colleghi dei Pooh. (Sanremo 2018)

10 febbraio 2018

Red Canzian, Sanremo 2018

Red Canzian si è presentato per la prima volta da solista sul palco del Festival di Sanremo diviso dai suoi ex compagni con i quali formava i Pooh. L'ex bassista dei Pooh, sfida gli altri concorrenti con un testo autobiografico, intitolato "Ognuno ha il suo racconto". Il testo parla di un'ultra sessantenne che ne ha passate tante, e che è consapevole di un successo avuto soprattutto grazie a ciò che era prima insieme ai suoi compagni di squadra. Una divisione che ha fatto discutere gli amanti dei Pooh, storico gruppo che ad ogni concerto non lasciava mai i suoi fans inssoddisfatti. Nella serata dei duetti Red Canzian ha scelto al suo fianco Marco Masini. I due si presentano in un total black look, quello di Masini più casual, con la camicia arrotolata fino ai gomiti, in modo da mostrare il suo tatuaggio sull'avambraccio, e una catena che cade sui pantaloni. Un ritmo pop, un testo orecchiabile, un'interpretazione piacevole. Complicità visibile anche in questo duetto; dove mentre Masini canta la sua strofa; Red Canzian annuisce sorridendo, soddisfatto della performance.

UNA VITALITÀ AL DI FUORI DEL COMUNE, MA BASTERÀ

L'affiatamento dei Pooh è noto a tutti, ma la vitalità di Red Canzian in questo nuovo percorso al Festival di Sanremo è visibile agli occhi. Nella classifica si ritrova nella zona intermedia, scavalcando i suoi ex compagni di squadra. Il duetto con Marco Masini ha aiutato Red Canzian. Chissà cosa sarebbe successo se avessero cantato come gli anni addietro, con un unico nome, quello che li ha portati così lontano. Un gruppo che ha fatto emozionare grandi e piccini, di tutte le epoche, dal loro primo esordio fino a qualche mese fa. Poi la decisione di sciogliersi. Red Canzian è già pronto per il suo album, che presto uscirà, composto da tutti inediti scritti da lui.

Una rinascita musicale, nella quale Red Canzian ha riposto tutte le sue speranze, e si spera per lui che non deluda i suoi fans, che ormai saranno costretti a dividersi, o a seguire i tour dei Pooh ormai divisi. Ma la speranza è l'ultima a morire, e nessuno vieterà loro di poter tornare sui palchi, in giro per il mondo, insieme, proprio come una volta.

