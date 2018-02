Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video, "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi (Sanremo 2018)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Sanremo 2018

Riccardo Fogli e Roby Facchinetti vengono presentati nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018 da una Michelle Hunziker divertente e spiritosa; nelle vesti di un grande bouquet di fiori. La bella svizzera ha tra i capelli una grandissima corona di fiori, e sulla tuta nera, dal grande fiocco fucsia, targata Moschino, indossa uno di quei veli, simili a quelli usati dai fiorai per chiudere un grande bouquet. Claudio Baglioni le si avvicina con un innaffiatoio; mentre Pierfrancesco Favino imita il ronzio delle api. Il trio ha trovato la giusta complicità sul palco dell'Ariston, tanto che questo è stato il Sanremo più seguito degli ultimi anni.

Tornando all'altro trio, formato dai due ex Pooh accompagnati da Giusy Ferreri, hanno scelto un total look completamente nero. Roby Facchinetti indossa una giacca tempestata da micro paillettes, che vanno a richiamare quelle argento presenti sull' abito di Giusy Ferreri, che però lasciano un effetto vedo non vedo all'altezza del decoltè; mentre Riccardo Fogli resta più anonimo ed elegante, con una giacca nera dal collo alla cosiddetta coreana.

Il testo della loro canzone è intitolato: il segreto del tempo; e parla di una lunga amicizia, della quotidianità che tutti vivono, ma anche di un passato ormai non presente.

Chissà se tra quelle righe, che parlano di amicizia, qualche parte è dedicata anche al loro ex compagno di squadra Red Canzian, che quest'anno è in gara anche lui, e che a fine serata, nella classifica scavalca i suoi ex compagni di squadra. Eppure l'edizione di Sanremo di quest'anno ha fatto riunire i Decibel ed Elio e le storie tese, ma non ci è riuscita con i Pooh, che dividendosi, guardano già al dopo festival, e a tutti i loro impegni dovuti dalle tournée che li vedrà impegnati tra la primavera e l'estate del seguente anno. Gli ex Pooh a fine esibizione si chiudono in un caloroso abbraccio, e a Giusy non resta che ringraziarli, in quell'abbraccio protettivo.

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI, NON BASTA GIUSY FERRERI

È la voce di Giusy Ferreri a fare la differenza, quel timbro che solo lei ha, quel timbro che alla scorsa edizione di Sanremo venne meno, per far apprendere alla cantante, che doveva far piano, in quanto da quel momento in poi sarebbero state in due. Lì, la gioia di diventare mamma superò di gran lunga qualsiasi aspettativa della bella Giusy. La ragazza si è esibita con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. I tre sul palco dell' Ariston sembrano felici e divertiti mentre cantano sorridono; ma quei sorrisi non aiutano Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, in quanto il risultato dei voti della giuria presente in platea, li riconferma nella parte bassa della classifica.

Non si potrà mai sapere come andrà a finire, fino alla finale di stasera, dove verranno aggiunti i voti dell'ultima giuria, ma cosa certa è che i due insieme a Giusy Ferreri hanno fatto un buon lavoro, anche se come in tutte le gare c'è chi perde e chi vince. L'unico dubbio che lasciano ai telespettatori è: ma se non si fossero divisi ora in quale parte della classifica si potevano ritrovare i Pooh? Ciò resterà un mistero.

© Riproduzione Riservata.