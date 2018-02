Rossella Barattolo/ La compagna di Claudio Baglioni, pronta per una vacanza dopo Sanremo 2018

10 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo

Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni, è stata la presenza misteriosa del Festival di Sanremo 2018. Compagna e manager del cantautore artistico, molti fans di Baglioni si aspettavano di vederla in città o quanto meno nella platea del Teatro Ariston, esattamente come hanno fatto il marito di Michelle Hunziker e la compagna di Pierfrancesco Favino. Rossella Barattolo, invece, non si è fatta vedere e c’è chi è pronto a scommettere che potrebbe aver scelto di non seguire il compagno nella sua avventura sanremese. Un’ipotesi poco plausibile dal momento che la donna è anche la manager di Claudio Baglioni. Dove si è nascosta, dunque, la compagna da una vita del direttore artistico di Sanremo 2018? Da sempre molto riservato, Baglioni ha sempre cercato di non dare in pasto ai giornali la propria vita privata. Claudio Baglioni e Rossella Barattolo, infatti, non sono mai stati protagonisti di pettegolezzi e rumors vari. Sicuramente, dunque, la Barattolo avrà seguito da vicino l’avventura di Baglioni cercando, però, di restare in disparte per continuare a proteggere la loro privacy.

UNA VACANZA PER ROSSELLA BARATTOLO E CLAUDIO BAGLIONI?

Organizzare il Festival di Sanremo 2018 è stato un duro lavoro per Claudio Baglioni che, nel corso delle cinque serate della manifestazione musicale sta raccogliendo il successo degli ultimi mesi. Giornate intense di lavoro per scegliere le canzoni in gara, i compagni di viaggio e i numerosi ospiti che in queste serate hanno aiutato Baglioni a mettere su uno spettacolo di grande successo. Ad osservare da lontano l’ennesimo capolavoro artistico del cantautore romano c’è sempre lei, Rossella Barattolo che, dopo questi mesi, potrebbe chiedere al compagno di concedersi una lunga vacanza. Nelle scorse serate, ai microfoni del Tg 1, Michelle Hunziker ha svelato che Baglioni ha invitato lei e Pierfrancesco Favino a Lampedusa per riprendersi dalle fatiche di Sanremo. Rossella Barattolo, dunque, accoglierà nella splendida città siciliana i compagni di viaggio del suo Claudio?

