SANREMO 2018/ Cantanti big, scaletta e diretta finale: Laura Pausini e Fiorella Mannoia tra gli ospiti

Sanremo 2018: cantanti big, scaletta e diretta serata finale: Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Nek, Max Pezzali, Francesco Renga e Antonella Clerici ospiti.

10 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

La 68sima edizione del Festival di Sanremo si chiude oggi, sabato 10 febbraio. Quello di Claudio Baglioni è stato un successo diverso dalle precedenti edizioni di Carlo Conti ma che ha regalato alla Rai grandi ascolti. Merito non solo delle canzoni in gara, ma anche della grande presenza scenica dei personaggi che il direttore artistico ha voluto accanto a sé sul palco del Teatro Ariston. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno dimostrato di avere un forte affiatamento artistico e hanno conquistato il pubblico cantando, ballando e stuzzicandosi dando vita anche a simpatici siparietti. Molta apprezzata è stata anche la scelta di togliere le eliminazioni e permettere a tutti gli artisti di arrivare alla serata finale. In attesa di capire cosa accadrà nella finalissima, una delle serate più apprezzate è stata sicuramente quella dei duetti che ha portato sul palco dell’Ariston grandissimi nomi insieme agli artisti in gara.

FINALE: TUTTI I BIG IN GARA

Nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2018 si esibiranno tutti e 20 i big. Al termine di tutte le esibizioni, verrà stilata una prima classifica in base al televoto (50%), sala stampa (30%) ed Esperti (20%). I primi tre classificati si esibiranno nuovamente con l’apertura di una nuova sessione di voto al termine della quale verrà eletta la canzone vincitrice di Sanremo 2018. Sul risultato finale peseranno i voti ricevuti nelle precedenti serate. Ad esibirsi, dunque, saranno Annalisa, Ron, The Kolors, Max Gazzè, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Mario Biondi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Lo Stato Sociale, Noemi, Decibel, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Red Canzian, Luca Barbarossa, Diodato e Roy Paci, Nina Zilli, Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Le Vibrazioni (la scaletta della serata non è ancora stata annunciata).

SANREMO 2018: GLI OSPITI

Grandi ospiti anche per la finalissima di Sanremo 2018. Sul palco dell’Ariston, dopo aver dato forfait durante la prima serata a causa di una laringite ci sarà Laura Pausini, una delle artiste italiane più conosciute nel mondo. Ci sarà poi Fiorella Mannoia che potrebbe duettare proprio con la Pausini. Ci saranno poi, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga che stanno portando in tour uno spettacolo che sta facendo registrare il sold out in ogni data. Infine, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino accoglieranno Antonella Clerici a cui affideranno le chiavi del Teatro Ariston dal quale, da venerdì 16 febbraio, andrà in onda Sanremo Young. Con a conduttrice ci saranno anche i 12 partecipanti del nuovo programma di Raiuno.

IL SUCCESSO DI CLAUDIO BAGLIONI

Ascolti altissimi con una media di 10 milioni di telespettatori a serata e picchi di share rendono Claudio Baglioni un nome sul quale la Rai potrebbe puntare anche per il prossimo anno. Pur senza star internazionale e con la decisione di mettere al centro dello spettacolo la musica, il cantautore ha avuto ragione. “Mi fa piacere questo successo di ascolti perché ritengo che facciamo una televisione anche antica per certi versi e anche un po’ ambiziosa. Siamo abituati all’idea che la tv debba ospitare il medio e la mediocrità, io invece penso che la televisione come tutte le forme di arte alta e popolare debba sempre scremare e setacciare tutto il meglio che c’è” – ha dichiarato con un pizzico d’orgoglio nella conferenza stampa di ieri. Baglioni, poi, ha aggiunto quale è stato il suo desiderio dal primo momento in cui gli hanno chiesto di fare il Festival: «Uno dei miei primi pensieri è stato quello di fare un Festival non diverso dai festival per il cinema o per la letteratura. Mi auguro che nei prossimi anni ci siano anche attività collaterali, per ricordare artisti che magari non possono essere sul palco dell’Ariston ma possono essere damigelle di accompagnamento”.

