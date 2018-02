SANREMO 2018, FESTIVAL DI BAGLIONI/ News live: oggi la finale, i favoriti vincitori da classifica e scommesse

Sanremo 2018: il Festival condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino è giunto alla serata conclusiva durante la quale verrà decretato il vincitore.

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Sanremo 2018: la quinta serata (Rai)

La 68esima edizione del Festival di Sanremo è giunta all'atto finale. Questa sera, infatti, al Teatro Ariston di Sanremo si svolgerà la quinta e ultima serata dell'edizione 2018 della kermesse sanremese, quest'anno condotta da Claudio Baglioni, con la partecipazione di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Questa sera, quindi, scopriremo il vincitore della 68esima edizione del Festival: i favoriti per questa vittoria sono sicuramente Lo Stato Sociale con la canzone Una vita in vacanza, Ermal Meta e Fabrizio Moro con la canzone Non mi avete fatto niente e anche Ron con la canzone scritta da Lucio Dalla, Almeno pensami. Durante la quinta serata, quindi, si esibiranno nuovamente tutti e 20 i Big in gara in quest'edizione. Come già sappiamo, infatti, Claudio Baglioni, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico di quest'edizione del Festival, ha tolto il meccanismo delle eliminazioni dal regolamento della kermesse musicale. Oltre ai Big in gara, ovviamente, non mancheranno i super ospiti italiani.

SANREMO 2018: GLI OSPITI E IL MECCANISMO DELLA SERATA FINALE

Nella quinta serata, ci saranno Fiorella Mannoia, il trio composto da Francesco Renga, Max Pezzali e Nek e Laura Pausini, costretta a dare forfait per quanto riguarda la prima serata a causa di problemi di salute. Per quanto riguarda gli ospiti non musicali, invece, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, tornerà Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco, come ricordiamo, ha condotto il Festival in occasione dell'edizione 2010. Ricordiamo anche il regolamento di domani sera: i Big in gara saranno votati con un sistema misto (televoto-sala stampa-giuria di qualità): la classifica verrà ottenuta dalla media dei voti ricevuti durante tutte le serate. Per i primi tre classificati, la classifica verrà azzerata e avrà inizio la sfida a tre decisiva per decretare il vincitore. Durante la serata di domani, inoltre, verranno attribuiti i vari premi, tra i quali ricordiamo il Premio della Critica Mia Martini.

SANREMO 2018: LA QUARTA SERATA

Il Festival di Sanremo 2018, comunque, ha già decretato un vincitore: si tratta di Ultimo che ha trionfato nella gara dei Giovani con la canzone Il ballo delle incertezze. Il giovane cantante romano si è piazzato davanti a Mirkoeilcane e a Mudimbi. Mirkoeilcane, con la canzone Stiamo tutti bene, ispirata al dramma degli sbarchi dei migranti, ha ottenuto il Premio della Critica per quanto riguarda la gara dei Giovani. Per quanto concerne la serata di ieri, inoltre, i super ospiti italiani sono stati Gianna Nannini e Piero Pelù. Durante la quarta serata, è anche arrivato l'atteso e auspicato Premio alla Carriera consegnato a Milva che, purtroppo, non ha potuto prendere parte alla serata. Il premio è stato ritirato dalla figlia Martina Corgnati. Ricordiamo che il premio alla carriera per Milva fu un'idea partita da Cristiano Malgioglio. Tornando alla gara dei Big, ieri si è svolta la serata dei duetti al termine della quale è stata svelata la classifica: nella fascia blu (la più alta) troviamo Max Gazzè, Luca Barbarossa, Giovanni Caccamo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico e Diodato e Roy Paci.

