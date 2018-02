STEFANO BETTARINI / Boccia Daniele Bossari e critica l'inviato Stefano De Martino (Isola dei famosi 2018)

Nelle nuove pagelle del settimanale Spy, Stefano Bettarini giudica negativamente il ruolo di Daniele Bossari e lancia una frecciatina al suo sostituto Stefano De Martino.

10 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano Bettarini

Continuano le frecciatine di Stefano Bettarini ai protagonisti dell'Isola dei famosi 2018, siano essi inviati o conduttori ed opinionisti. L'inviato della scorsa edizione continua a dimostrarsi particolarmente critico nelle pagelle pubblicate sul settimanale Spy e questa volta a finire nella graticola sono soprattutto il suo sostituto Stefano De Martino e, ancor di più l'opinionista Daniele Bossari. Per quanto riguarda il primo, l'ex calciatore ritiene che non sia all'altezza della situazione anche se gli riserva un 6 in pagella, da lui definito un 6 politico. La spiegazione di questo giudizio è chiara: "Diciamo che è un inviato molto ben guidato". Parole che rimandano ai tanti dubbi espressi dal web nelle ultime settimane, secondo i quali il ballerino napoletano si troverebbe in Honduras solo perché 'raccomandato'. Sono in molti, infatti, ad avere notato importanti lacunee nella sua conduzione sia per la dialettica che per le sviste facilmente evitabili.

Stefano Bettarini boccia Daniele Bossari

L'attacco più grosso di Stefano Bettarini è stato rivolto a Daniele Bossari, il vincitore del Grande Fratello Vip 2 e attuale opinionista al fianco di Mara Venier. A detta dell'ex calciatore, Bossari è decisamente distratto in ogni diretta e non appare decisamente all'altezza del reality show. Per questo, il giudizio nei suoi confronti è negativo. Voto 4 con la seguente spiegazione: "Distratto. È stato inquadrato mentre giocava con il cellulare. Non attento alle dinamiche. Brutta la battuta a Franco Terlizzi quando gli ha detto ‘Ti sei mangiato l’angelo’. Unico intervento (sbagliato) con Eva Henger che lo ha pure zittito". Parole che però non convincono il popolo del web, che ha ancora vivo il ricordo della precedente edizione nella quale anche Stefano Bettarini aveva mostrato più di qualche difficoltà nel suo ruolo di inviato.

