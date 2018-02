Sanremo 2018/ Abiti, vestiti e stilisti finale: Armani per Michelle Hunziker, anticipazioni sull'acconciatura

10 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Sanremo 2018 - Baglioni, Hunziker e Favino (LaPresse)

Il gran finale è arrivato: oggi termina il Festival di Sanremo 2018 e gli occhi saranno puntati non solo sui cantanti in gara, ma anche sugli abiti che sfoggeranno sul palco dell'Ariston. Cosa indosseranno ad esempio Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino? Partiamo dalla “regina” di questa kermesse canora, che nelle prime quattro serate ha mostrato capi di Armani, Alberta Ferretti, Trussardi e Moschino. La bella svizzera tornerà stasera sul palco mostrando il look che Armani ha pensato per la finale. Quattro stilisti per cinque serate nelle quali la sua bellezza è stata esaltata anche da tacchi 11 e gioielli Tiffany. C'è ovviamente grande curiosità per gli abiti che indosserà stasera, ma le aspettative non saranno deluse, perché quelli esclusivi della collezione Privé di Armani hanno già incantato nella prima serata. Le scelte al debutto si sono rivelate azzecatissime, dovranno esserlo anche oggi. Per la prima serata Armani aveva puntato sul nero come colore principale, stasera potrebbe esserci un cambio di rotta? Qualche anticipazione è arrivata invece sull'hairlook di Michelle Hunziker per la finale. «Non abbiamo ancora visto gli abiti di Armani ma a me personalmente piacerebbe raccogliere i capelli, anche se Michelle si trova a proprio agio al naturale, si piace molto con la chioma sciolta. Ma nella serata finale penso a un raccolto, anzi ne sono quasi sicuro», ha rivelato l'hairstylist Roberto Farruggia del team Aldo Coppola a Repubblica.

CLAUDIO BAGLIONI PRONTO A SORPRENDERE?

Una cosa è certa: questo è stato il Festival Sanremo dell'eleganza. Ne ha mostrata tanta anche Claudio Baglioni, anche se non ha riservato particolari sorprese quanto a look. Finora ha fatto largo uso di smoking e giacche di seta con ricami, firmati Ermanno Scervino. Rosso, bianco e blu: questi i colori dominanti per il conduttore e direttore artistico della 68esima edizione della kermesse sanremese. Lo stilista toscano ha creato un vero e proprio guardaroba per Claudio Baglioni. Lo stile del cantante è radicalmente cambiato negli anni. Dalle camicie a righe dal collo oversize e pantaloni a zampa degli anni '70 è passato ai gilet di pelle e ai completi in denim negli anni '80, ma non ha mai disdegnato smoking e completi eleganti. Ora però ha cambiato registro, preferendo completi griffati. Lo dimostra anche il look mostrato sul palco dell'Ariston, dove si è distinto soprattutto in total black. La speranza per la finale è che spariscano le giacche glitterate che il designer gli ha propinato finora.

PIERFRANCESCO FAVINO SI PREPARA AL GRAN FINALE...

Pierfrancesco Favino è pronto a far esplodere tutto il suo stile sul palco del Festival di Sanremo. Per la prima serata ha vestito smoking firmati Giorgio Armani, poi ha cambiato look. Gli abiti della seconda serata sono stati infatti disegnati da Salvatore Ferragamo, mentre per la terza ha scelto di indossare abiti Ermenegildo Zegna Couture. Ieri invece l'attore ha vestito due abiti firmati Dsquared2. Chissà cosa ha in serbo allora per il gran finale di oggi. L'unica certezza al momento è rappresentata dal brand Nove25, che sta accompagnando Favino per l'intera kermesse con i suoi gioielli. Gli smoking delle importanti griffe italiane sono stati illuminati dai gioielli creati per l'occasione. Sul suo polso, invece, non sono passati inosservati gli orologi IWC. C'è chi ha apprezzato lo stile più trendy e contemporaneo mostrato ieri, con il silver look molto originale, la giacca bianca e lo smoking scuro dai rever luccicanti. Eppure i completi classici gli calzano a pennello, per cui sarà interessante scoprire le scelte per l'ultima serata.

