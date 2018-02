Sephora, nuova ballerina di Amici 17/ Chi è? Un talento in crescita

Sephora, nuova ballerina di Amici 17: chi è? La 17enne è il talento su cui ha puntato Alessandra Celentano e che potrebbe arrivare sicuramente al serale.

10 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sephora è una nuova ballerina di Amici 17. A volere il suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia è stata Alessandra Celentano che, non contenta dei ballerini della scuola, ha chiesto ed ottenuto di affidarle un banco. Sephora viene da Udine ma è nata a Napoli. A soli 17 anni e ne compirà 18 il prossimo 1° aprile. Secondo Alessandra Celentano ha tutte le carte in regola per diventare una grande ballerina. Essendo giovanissima, infatti, potrà migliorare tantissimo a affermarsi davvero nel mondo della danza. Sephora, durante la sua breve esibizioni in studio, ha incantato tutti, compresi gli altri professori e il pubblico che non hanno potuto non applaudire la giovane danzatrice che si giocherà le sue chance a poche settimane dal serale. Sephora entra nella scuola al posto di Claudia che lascia definitivamente la scuola.

I COMPLIMENTI DI ALESSANDRA CELENTANO

Alessandra Celentano non ha dubbi: Sephora è la ballerina che mancava nella scuola di Amici 17 per talento fisico e artistico. “E’ una ballerina con tecnica, un bellissimo movimento. Espressiva, dinamica, è giovanissima quindi ha ancora un margine di grande miglioramento e di conseguenza non vedo perché lasciare fuori un elemento come questo”, ha detto la Celentano. Sephora riceve così i complimenti di Maria De Filippi che le dice di non crearsi problemi perché l’addio di Claudia non è dipeso da lei. Sephora e Bryan diventano così i ballerini preferiti di Alessandra Celentano. Sephora, nonostante manchi davvero poco al serale, riuscirà a conquistare una maglia?

