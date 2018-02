THE MASK 2/ Su Italia 1 il film diretto da Lawrence Guterman (oggi, 10 febbraio 2018)

The Mask 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Jamie Kennedy, Alan Cumming e Traylor Howard, alla regia Lawrence Guterman. Il dettaglio.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA LAWRENCE GUTERMAN

Il film The Mask 2 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio, 2018 alle ore 21,10. Una pellicola del 2005 che è stata diretta da Lawrence Guterman (Come cani e gatti, Headless) e interpretata da Jamie Kennedy (Scream, Malibu's most wanted - Rapimento a Malibu, la serie tv Ghost whisperer - Presenze), Alan Cumming (la saga degli X-Men, GoldenEye, Romy & Michelle) e Traylor Howard (Io me & Irene, Dirty work - Agenzia lavori sporchi, la serie tv Detective Monk). Il film è il sequel della pellicola The Mask - Da zero a mito del 1994, ma può essere visto anche come un film indipendente, dato che tutti i riferimenti al precedente capitolo vengono chiariti nel corso della trama. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE MASK 2, LA TRAMA DEL FILM

Nel museo di Edge City è conservata la Maschera di Loki, considerato un potentissimo oggetto mistico. Durante la visita guidata di una scuola Loki in persona (Alan Cumming) si presenta al Museo per rubare il suo manufatto, ma scopre che si tratta solo di una copia. La vera maschera è stata trasportata dal fiume, dopo la conclusione del primo film, fino a Fringe City, dove è stata ritrovata da un cane. Quest'ultimo porta la maschera a casa dai suoi padroni, Tonya (Traylor Howard) e Tim (Jamie Kennedy). Quest'ultimo sta cercando di fare carriera come cartoonist, ma con scarso successo. La loro vita è comunque ordinata e tranquilla. L'unico incubo di Tim è la possibilità di avere un figlio, per cui non si sente ancora pronto. L'arrivo della maschera attira però le attenzioni di Odino, che ordina al figlio Loki di recuperarla prima che possa fare altri danni. Tim però indossa la maschera ad un party di Halloween, trasformandosi completamente. Il suo volto diventa verde e il suo carattere si fa intraprendente ed estroverso, tanto da diventare rapidamente l'idolo della festa. Tornato a casa con ancora indosso la maschera, Tim mette incinta Tonya. Essendo stato concepito in quel modo, il piccolo ha ereditato i poteri di Loki e della maschera, come dimostra fin dalle prime ecografie.

