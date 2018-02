TMNT/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da David Munroe (oggi, 10 febbraio 2018)

TMNT, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast dei doppiatori: Chris Evans, Sarah Michelle Gellar e Patrick Stewart, alla regia David Munroe.

10 febbraio 2018 Cinzia Costa

IL film d'animazione nel preserale di Italia 1

ALLA REGIA DAVID MUNROE

Il film d'animazione TMNT va in onda su Italia 1 oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 19.20. Una pellicola d'animazione del 2007 che è stata diretta da David Munroe (Ratchet & Clank, Dylan Dog - Il film, Strange magic) e con le voci, in lingua originale, di Chris Evans (Captain America - Il primo Vendicatore, Gifted - Il dono del talento, Non è un'altra stupida commedia americana), Sarah Michelle Gellar (Cruel intentions - Prima regola non innamorarsi, The grudge, la serie tv Buffy l'ammazzavampiri) e Patrick Stewart (la saga degli X-Men, la serie tv Star Trek - The next generation e i film derivati). TMNT è la sigla di Teenage Mutant Ninja Turtles, popolare cartone animato nato negli anni '80 e recentemente rilanciato in versione digitale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TMNT, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Le Tartarughe Ninja hanno finalmente sconfitto Shredder, il loro nemico di sempre. Il loro Maestro, Splinter, decide quindi di mandare Leonardo in Sud America per imparare nuove tecniche e migliorare come leader del gruppo, mentre gli altri rimangono a New York. La loro vita però, senza la guerra contro Shredder, non ha più molto senso. Donatello gestisce un call center per problemi informatici, Michelangelo fa l'animatore alle feste e Raffaello, all'insaputa dei compagni, agisce di notte come giustiziere contro la malavita newyorkese. April (Sarah Michelle Gellar) e Casey (Chris Evans), gli amici umani delle tartarughe, hanno trovato un impiego come assistenti di un multimilionario William J. Winters (Patrick Stewart). La vita sembra procedere tranquilla, ma Winters sta segretamente mettendo insieme un esercito di mostri per conquistare la città. Quando Splinter lo viene a sapere deve innanzitutto riunire e rimettere in forma le Tartarughe Ninja, per prepararle a una delle battaglie più intense di tutta la loro carriera.

