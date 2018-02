The Jab/ Amici 17, Alessandro ha una maschera, se ne libererà o perderà tutto?

Ad Amici 17 le band rischiano grosso e anche Alessandro e i The Jab sono finiti sotto torchio per via delle continue richieste di Rudy Zerbi e Carlo di Francesco, cosa succederà?

10 febbraio 2018

Alessandro e i The Jab rischiano grosso proprio come Matteo e i Black Soul Trio. Sono lontani i tempi di quando le band facevano il bello e il cattivo tempo, adesso ad Amici 17 non c'è modo e tempo per tergiversare ed entrambi i frontman sono finiti nello studio del talent show al cospetto di Carlo di Francesco e Rudy Zerbi. Sono proprio i due professori a mettere in dubbio le qualità e la forza di Alessandro e i The Jab e non è la prima volta che questo succede. Alessandro è già finito allo scontro con entrambi i professori che continuano a chiedergli di liberarsi dalle sovrastrutture che si è costruito intorno nel tempo. In particolare, proprio un paio di settimane fa, i due gli hanno chiesto di cantare la prima canzone che i The Jab hanno fatto insieme. Grazie a quella performance hanno capito che ancora qualcosa c'è sotto la cenere ma Alessandro deve buttare via la maschera, ci riuscirà davvero a farlo o metterà a rischio la vita della band nella scuola per questo suo blocco?

I THE JAB PROSSIMI ELIMINATI DI AMICI 17?

Alessandro ha ammesso di avere dei problemi nei rapporti umani e forse proprio questo suo carattere schivo non gli permette di dare il meglio anche come frontman della band. Carlo di Francesco è convinto che questo non gli permetta di arrivare nemmeno al pubblico tanto che il suo inedito è davvero bassissimo in classifica e si aggira tra il 60esimo e il 70esimo posto e questo significa davvero che c'è qualcosa che non va. Alessandro subisce il colpo e lo porta a casa ma non è la prima volta che i due professori lo mettono davanti a fatto compiuto ed è proprio per questo che adesso è tra i 4 scelti a rischio eliminazione nella diretta di oggi pomeriggio. Cosa succederà alla band? Alessandro riuscirà a venire fuori per quello che è realmente o la sua band finirà in sfida o, ancora peggio, all'eliminazione?

