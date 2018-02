UGO ABBAMONTE/ Fidanzato di Chiara Nasti: “Sei la cosa più bella che potesse capitarmi”

Ugo Abbamonte, fidanzato di Chiara Nasti, per la prima volta in televisione al fianco della propria compagna. Il napoletano si concede ad una lunga intervista della Toffanin.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Chiara Nasti a Verissimo

Nel salotto televisivo di Verissimo per la consueta puntata settimanale, farà il proprio ingresso Ugo Abbamonte accompagnato dalla propria dolce metà Chiara Nasti, la fashion blogger napoletana che ha preso parte a l’Isola dei famosi tuttavia resistendo soltanto 5 giorni. Come ha avuto modo di sottolineare la diretta interessata una volta rientrata in Italia, tra i motivi che l’hanno indotta a gettare la spugna anzitempo ci sarebbe proprio Ugo: è stata infatti troppo forte la nostalgia di casa e delle giornate trascorse al fianco del proprio uomo. Insomma nonostante i due siano ancora giovanissimi, lei ha venti anni eà ventuno Ugo, sembra proprio che stiano facendo seriamente lasciando presagire a breve a delle importanti novità come ad esempio la convivenza. Di certo la dolce Chiara non perde occasioni per tirarlo in ballo nei propri seguitissimi post sui social etichettandolo come marito, il che lascia chiaramente presagire quale sia l’obiettivo ultimo. Non resta che attendere l’intervista odierna dalla Toffanin per appurare se ci possano essere aperture in tal senso.

UGO ABBAMONTE, FIDANZATO DI CHIARA NASTI: NAPOLETANO CLASSE 1996

Ugo Abbamonte è di fatto il terzo fidanzato ufficiale di Chiara Nasti dopo le relazioni che avevano visto la bella fashion blogger al fianco del rapper milanese Emis Killa e di Emanuele Borriello, fratello minore del celebre calciatore tra le altre di Milan e Roma. Ugo Abbamonte è nato a Napoli, ha 21 anni e conosce Chiara da tantissimo tempo ma soltanto dal mese di aprile 2017 la loro relazione di semplici amici si è trasformata in una meravigliosa storia d’amore. Anche Abbamonte è molto seguito sui social probabilmente anche per il fatto di essere il fidanzato di Chiara (conta oltre 50 mila follower su Instagram). Prima di partire per l’Isola, la blogger ha avuto parole al miele per il proprio uomo inducendolo a rispondere in maniera appassionata: “Sei la parte migliore di me, la cosa più bella che potesse capitarmi, un sogno, tu sei un sogno”. Insomma, tra Ugo e Chiara c’è una vera e propria favola d’amore che sta appassionando tantissimi italiani che si rivedono nel loro amore sincero ed incondizionato.

