ULTIMO, DEDICA AL FRATELLO MALATO/ Nicolò Moriconi: “Forza Alessandro!” (Vincitore Sanremo 2018 Giovani)

Ultimo, vincitore del Festival di Sanremo 2018 per quanto riguarda la categoria dei Giovani, ha dedicato la vittoria al fratello che sta lottando contro una malattia.

10 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ultimo, dedica al fratello malato (Rai)

Ultimo (Nicolò Moriconi) è il vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo Nuove Proposte (Giovani), attualmente in onda su Rai 1, per quanto riguarda la categoria dei Giovani. Il giovane rapper romano di 22 anni ha trionfato con la canzone Il ballo delle incertezze. Dopo essere stato decretato il vincitore della gara dei Giovani, Ultimo ha dedicato la vittoria al fratello Alessandro che sta lottando contro una malattia. L'ha confermato anche il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, con un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Ultimo ha dedicato la sua canzone e la sua vittoria al fratello che sta facendo una battaglia molto più importante. Noi tifiamo per Ultimo e per suo fratello e siamo certi che avremo delle bellissime notizie". Le parole proferite da Ultimo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, invece, sono state le seguenti: "Dedico questa vittoria a mio fratello che vincerà la sua battaglia sicuramente".

LA CARRIERA DI ULTIMO

Il vero nome di Ultimo è Niccolò Moriconi. Il rapper e cantautore, come già anticipato, proviene da Roma, precisamente dal quartiere San Basilio. Questo è stato il commento post-vittoria di Ultimo: "Questa vittoria in questo momento della mia vita mi dà la forza di affrontare le cose. Nella vita non c’è solo spazio per le delusioni e le sconfitte: tramite questa vittoria voglio regalare speranza a tanti ragazzi che si sentono soli". Ultimo si è avvicinato alla musica all'età di 8 anni, studiando per 11 anni pianoforte, composizione e batteria. Ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 14 anni e dal 2017 collabora con l'etichetta indipendente Honiro Laber. Nel maggio scorso, Ultimo ha aperto il concerto di Fabrizio Moro che si è tenuto al PalaLottomatica di Roma. Il 6 ottobre scorso, Ultimo ha pubblicato il suo primo album di inediti dal titolo Pianeti. Il ballo delle incertezze, invece, è contenuta in un altro album, Peter Pan, pubblicato quest'anno proprio in concomitanza con la sua partecipazione al Festival.

