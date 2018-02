Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti nel mirino del web: "Usa il programma per..." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti finisce nel mirino del pubblico: "Non può sfruttare il programma per promuovere il suo libro".

10 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Giorgio Manetti continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha conquistato grande popolarità, soprattutto grazie alla storia d'amore nata con Gemma Galgani che ancora oggi continua ad essere motivo di discussione nello studio di Canale 5. Ma per il cavaliere, soprattutto nelle ultime puntate, il pubblico a casa ha avuto molte critiche e tutto per alcune citazioni fatte in diretta sul libro - dal titolo "Il gabbiano e le principesse" - da lui scritto e pubblicato. "Non capisco perché questo signore debba continuare a promuovere il suo libro in una trasmissione dove dovrebbe cercare una compagna. Se fossi nella redazione lo pregherei di evitare per il rispetto dei telespettatori. Ci sono spazi appositi a pagamento per le promozioni" scrive infatti una fan del programma, esprimendo quello che è il pensiero di molti.

GIORGIO MANETTI: "ECCO PERCHÈ HO SCRITTO QUESTO LIBRO"

D'altronde, proprio nell'intervista che ha portato Gemma Galgani alle lacrime (come visto in una delle ultime puntate del trono over), Giorgio ha parlato del suo libro, spiegando il perchè l'abbia scritto: "Per lo stesso motivo che mi ha spinto a partecipare a Uomini e Donne, e cioè il desiderio di condividere con altre persone le cose che ho imparato nella mia vita piena di esperienze: ho fatto tanti mestieri, ho vissuto a lungo negli Stati Uniti e in Messico, ho rinunciato a lavori sicuri e ben pagati per inseguire avventure sempre nuove. - dichiara Manetti a DiPiù, che ancora conclude - Nel libro non mi limito a raccontare la mia storia, ma parlo della mia filosofia, dei miei pensieri sulla vita e sull'amore, che potrei riassumere così: l'amore nasce dalla libertà, amare non significa annullare se stessi".

© Riproduzione Riservata.