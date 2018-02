Uomini e donne/ Anticipazioni: Marta con le spalle al muro lascia la trasmissione? (Trono Classico)

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo in fuga Marta? Sembra che la corteggiatrice abbia paura di tornare in studio a Uomini e donne. Ecco cosa è successo nella registrazione di ieri

10 febbraio 2018 Hedda Hopper

Nicolò Brigante, Uomini e donne

Registrazione movimentata quella di ieri pomeriggio del trono classico di Uomini e donne in cui è stato dato largo spazio a Marta e al bel Nicolò Brigante. Nei giorni scorsi, nell'ultima registrazione ancora non andata in onda, in studio è arrivata una segnalazione proprio sulla corteggiatrice che sarebbe fidanzata fuori dallo studio con un ragazzo ormai da sei anni. Lei ha sicuramente negato la cosa ma quello che è successo ieri non ha fatto altro che spingere Tina Cipollari e Gianni Sperti a rincarare la dose. Secondo quanto rivelato da Maria De Filippi, il tronista, dopo la puntata, ha deciso di raggiungere Marta nei camerini per chiarire le cose ma il loro incontro non ha poi risolto molto visto che Nicolò è uscito dalla stanza ancora più confuso di prima. In settimana l'ha cercata e ha chiesto la redazione di contattarla per riportarla in studio ma è venuta a galla un'altra verità ovvero che la sorella di Marta ha cercato sui social la sorella di Nicolò per parlare con lei di quanto è successo. La reazione non ne era al corrente e questo non ha fatto altro che peggiorare le cose.

MARTA NEI GUAI A UOMINI E DONNE?

Rimane il fatto che Marta non è tornata in studio e che, sembra, non lo ha fatto per via di Tina Cipollari. La corteggiatrice ha paura del giudizio dell'opinionista ma aveva comunque detto sì, in un primo momento, al ritorno in studio a patto che potesse essere accompagnata dalla sorella. In un secondo tempo tutto è cambiato e Marta non si è presentata in redazione. La conduttrice ha voluto sottolineare il fatto che lei non sapeva che Nicolò l'avesse richiamata e che voleva continuare il suo percorso con lei per andare a fondo del dubbio e scoprire da solo dove fosse la verità. Cosa succederà a questo punto? Marta avrà davvero modo di tornare nel programma e continuare il suo percorso? Solo la prossima registrazione rivelerà nuovi dettagli sulla loro storia.

© Riproduzione Riservata.