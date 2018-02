VIP/ Su Canale 5 il film con Matteo Branciamore ed Enrico Brignano (oggi, 10 febbraio 2018)

Vip, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Matteo Branciamore, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Martina Colombari, alla regia Carlo Vanzina.

Il film in prima serata su Canale 5

CARLO VANZINA ALLA REGIA

Il film Vip va in onda su Canale 5 oggi, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata prodotta nel 2008 ed è stata diretta da Carlo Vanzina che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme a suo fratello Enrico. La coppia di fratelli Vanzina, è principalmente nota per aver curato la regia di gran parte dei cosiddetti cine-panettoni natalizi, un vero e proprio genere cinematografico che ha spopolato in Italia negli ultimi 20 anni. Il cast di Vip è ricco di volti noti del panorama comico italiano. Tra questi, troviamo infatti Matteo Branciamore, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Martina Colombari, Maurizio Mattioli e Monica Scattini. Matteo Branciamore, che in Vip interpreta il personaggio di Daniele Finzi, è noto al grande pubblico televisivo per aver vestito i panni di Marco Cesaroni nella famosissima serie televisiva I Cesaroni, diretta dallo stesso Carlo Vanzina. L'attore romano, nel 2018 tornerà in tv con la seconda serie della sitcom Love Snack. Vip è un film per la tv e non è mai stato trasmesso al cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VIP, LA TRAMA DEL FILM

L'impero del sushi, il ristorante più radical chic di Roma, sta per aprire i battenti. Ad occuparsi della sfarzosa serata d'inagurazione del locale è la nota pr Ilaria della Rocchetta, manager di tantissimi vip e personaggi del mondo dello spettacolo. Per l'occasione accorreranno vip da tutto il mondo e, per l'imperizia di alcuni agenti della sicurezza, anche alcune persone comuni che col mondo dello spettacolo non hanno nulla a che vedere. I non vip presenti alla serata sono Sabrina (una giovane ed affascinante infermiera) Max, (un piccolo imprenditore romano) e Carlo (custode di uno degli alberghi più lussuoso di Roma). I tre fingeranno per l'intera serata di esser ciò che non sono, ovvero vip e personaggi famosi del mondo della moda e del cinema. Riusciranno a mimetizzarsi in maniera magistrale, dando vita a simpatici sketch ma presto verranno a conoscenza di indicibili segreti.

