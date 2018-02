VIRUS/ Su Rete 4 il film con Jamie Lee Curtis e Donald Sutherland (oggi, 10 febbraio 2018)

Virus, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 febbraio 2018. Nel cast: Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland e William Baldwin, alla regia John Bruno. La trama del film nel dettaglio.

10 febbraio 2018

il film di fantascienza in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JAMIE LEE CURTIS

Virus, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 23.30. Una pellicola di fantascienza del 1999 che è stata diretta da John Bruno (Un desiderio è un desiderio, Ghost of the abyss, James Cameron's Deepsea Challenge 3D) ed interpretata da Jamie Lee Curtis (True lies, Helloween, Un pesce di nome Wanda), Donald Sutherland (la saga di Hunger games, A Venezia un dicembre rosso shocking, Una squillo per l'ispettore Klute) e William Baldwin (Fuoco assassino, Silver, Linea mortale). Il film è stato tratto dall'omonimo fumetto scritto da Chuck Pfarrer e pubblicato per la prima volta nel 1992 dalla Dark Horse Comics. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

VIRUS, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Un'entità aliena arriva sulla Terra e prende il controllo di una nave scientifica russa. Qui il misterioso essere comincia a replicarsi e riprodursi utilizzando i laboratori della nave. L'imbarcazione però è in contatto con la base scientifica Mir, che si rende rapidamente conto che tutto l'equipaggio della nave è stato massacrato. Un gruppo di avventurieri del mare scopre la nave apparentemente alla deriva e decide di prenderne possesso. Quando salgono a bordo però gli uomini vengono attaccati dall'alieno, che intende proteggere la sua nave ed utilizzarla per raggiungere una base dello spionaggio inglese. Da lì potrà trasmettersi, attraverso l'elettricità, ai satelliti spia e da lì in tutto il mondo. A bordo della nave il gruppo di avventurieri deve scontrarsi con delle entità mostruose. L'aliento aveva infatti dissezionato i corpi dei membri dell'equipaggio per degli esperimenti. I corpi, rianimati e posseduti con delle scosse elettriche, fungono ora da protettori della nave. Il gruppo riesce fortunosamente a ritrovare l'unica sopravvissuta sulla nave, Nadia (Joanna Pacula), da cui vengono a conoscenza dei piani dell'alieno. Decidono quindi di distruggere la nave per uccidere l'alieno, ma quest'ultimo ha ancora diverse risorse che non ha ancora messo in campo ed è disposto a tutto pur di salvarsi e replicarsi in tutto il globo.

