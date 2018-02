VITTORIO GARRONE/ Compagno di Antonella Clerici, con lui vuole rallentare gli impegni lavorativi

Vittorio Garrone è un noto imprenditore petrolifero e attuale compagno di Antonella Clerici. Per lui la popolare conduttrice sarebbe disposta a rallentare gli impegni lavorativi.

10 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Vittorio Garrone è l’uomo che ha fatto perdere la testa a Antonella Clerici, nota conduttrice de La Prova del Cuoco che questa sera salirà sul palco dell’Ariston per lanciare il suo nuovo programma Sanremo Young. Si tratta del teen talent targato Rai 1 che la vedrà protagonista proprio sul palco che ora sta ospitando il Festival di Sanremo a partire dal prossimo venerdì insieme a dodici giovani cantanti. Un programma a cui Antonella Clerici tiene molto e che le permetterebbe di auspicare a quella tipologia di impegno lavoro che si è prefissata per la prossima stagione televisiva. Tutto è partito da quando la Clerici ha conosciuto quello che ha più volte definito come l’amore della sua vita, Vittorio Garrone. Si tratta di un uomo di cinquantuno anni proprietario insieme ai fratelli della Erg, compagnia petrolifera che si occupa anche delle varie tipologie di energia nonché di telefonia. Proprio per lui, Antonella Clerici sarebbe disposta a cambiare letteralmente stile di vita e carriera lavorativa.

VITTORIO GARRONE, UN UOMO DAL GRANDE CARISMA

Il grande carisma di Vittorio Garrone e la passione che entrambi nutrono non solo per l’equitazione ma anche e soprattutto per i viaggi, sono state le chiavi che hanno fatto cedere Antonella Clerici trovando proprio in Garrone l’uomo con il quale condividere la seconda parte della sua vita. Garrone, infatti, come spesso ha raccontato Antonella Clerici è una sorta di uomo di altri tempi, che l’ha fatta innamorare con il suo garbo e con la sua gentilezza. Non è certo da tutti scrivere delle lettere a mano ed inviarle alla propria innamorata? Ebbene, Vittorio Garrone l’ha fatto. Come primo regalo inoltre le ha donato una clessidra, simbolo del tempo che incede ma che per Vittorio Garrone voleva significare dare ad Antonella Clerici tutto il tempo necessario per prendere la sua decisione serenamente. Inoltre come Antonella Clerici ha dichiarato, sa farla sentire una regina, mostrandosi attento, premuroso e permettendole di trascorrere giorni davvero felici insieme.

