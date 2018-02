Vincitore Sanremo 2018/ Chi è? Cantanti Big, sorprese in arrivo? Pronostici: Meta-Moro in pole

Vincitore Sanremo 2018, i pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.

10 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Il giorno della finalissima del Festival di Sanremo 2018 è arrivato. Dopo quattro serate di grande musica, oggi, sabato 10 febbraio, si scoprirà il vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Ad esibirsi, sul palco del teatro Ariston saranno tutti e 20 i big ovvero Renzo Rubino, Le Vibrazioni, Noemi, Mario Biondi, Annalisa, Lo Stato Sociale, Max Gazzè, The Kolors, Ornella Vanoni, Diodato e Roy Paci, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Giovanni Caccamo, Ron, Red Canzian, Decibel, Luca Barbarossa, Nina Zilli, Elio e le Storie Tese. A votare le esibizioni dei cantanti sarà il pubblico con il televoto che vale il 50%, la sala stampa il cui voto vale il 30% e la giuria degli esperti il cui voto vale il 20%. Al termine di tutte le esibizioni, verranno annunciati i primi tre classificati che si esibiranno nuovamente per scegliere la canzone vincitrice di Sanremo 2018. Per l'elezione della canzone vincitrice farà media i voti ricevuti anche nelle serate precedenti.

VINCITORE SANREMO 2018: LE QUOTE DEI BOOKAMAKER, IN TESTA LA COPPIA META-MORO

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati considerati i favoriti per la vittoria finale prima ancora di sentire la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2018. “Non mi avete fatto niente” ha conquistato immediatamente pubblico e stampa anche se la temporanea sospensione ha inizialmente fatto perdere qualche punto ai due cantautori. Tornati in gara, la coppia Meta-Moro è balzata nuovamente in testa ai pronostici. La loro vittoria, infatti, è quotata a 2,50. Segue Lo Stato Sociale la cui vittoria con il brano “Una vita in vacanza” è quotata a 3,00. Secondo gli scommettitori, poi, sul podio potrebbe salire anche Ron che con il brano “Almeno pensami” con cui ha riportato sul palco Lucio Dalla è quotato a 5,00. Segue Max Gazzè che con la splendida storia d’amore raccontata nel brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” ha conquistato anche gli scettici. La sua vittoria, infatti, è quotata 9,00. Seguono, poi, Annalisa, The Kolors e Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico a 12,00; Mario Biondi e Noemi a 20,00 e la coppia Diodato e Roy Paci quotata a 25,00.

PRONOSTICI: CHI NON HA POSSIBILITA’ DI VINCERE

Le quote degli scommettitori sono fatte anche per essere ribaltate. Tuttavia, quelle sul vincitore dei big del Festival di Sanremo 2018 dovrebbero essere confermate, salvo clamorose sorprese. Chi, infatti, non sembra avere alcuna possibilità di salire sul podio sono gli ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli e Red Canzian quotati rispettivamente a 66,00 con la coppa Avitabile-Servillo e Renzo Rubino. Qualche possibilità in più di avvicinarsi alla parte centrale della classifica è riconosciuta a Giovanni Caccamo, Elio e Le storie tese e Nina Zilli quotati a 33,00. Infine, i Decibel, Le Vibrazioni e Luca Barbarossa sono quotati a 40,00. Quote lontanissime, dunque, dai primi quattro della classe. Il vincitore dei big di Sanremo 2018, dunque, sarà tra Meta-Moro, Lo Stato Sociale, Ron e Max Gazzè?

