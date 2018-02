Yaser, Amici 17/ Il cantante eliminato: “Hai una bella voce ma non hai continuato a stupire”

Amici 17, Yaser eliminato non potrà accedere al serale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi; ecco cosa è successo e chi rischia ancora molto nella scuola.

10 febbraio 2018 Valentina Gambino

Yaser ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 17. Il cantante è stato il nuovo eliminato di questa 17esima edizione, dopo le chiare parole di Rudy Zerbi che ha voluto precisare il perché di questa scelta: “È fuori discussione che tu sia un buon cantante e che abbia un talento. Sulla tua capacità di cantare niente da dire. Quello che fa la differenza è che non basta essere un buon cantante per avere una realtà fuori di qui. Serve avere un’identità. Mandarti avanti significherebbe illuderti”. Carlo Di Francesco ha voluto aggiunge che: “Hai un dono naturale della voce che è indiscutibile ma il tuo percorso ha smesso di esistere, ti sei impallato completamente. Ci aspettavamo che ci continuassi a stupire come nella prima esibizione”. La squadra del ferro, dopo aver perso la sfida dello scorso sabato, ha dovuto per forza di cose fare i conti con la possibilità di vedere fuori un altro componente del gruppo. E così, durante il daytime abbiamo visto che, oltre a Yaser sono finiti a rischio eliminazione anche Alessandro dei The Jab, Zic e Matteo dei Black Soul Trio.

I professori di canto, hanno deciso di optare per l’eliminazione di Yaser perché, nonostante la bella voce, non hanno visto in lui sostanziali miglioramenti che potessero anche solo giustificare la sua permanenza ad Amici. Il serale della 17esima edizione è ormai alle porte e il cantante con la sua preparazione, non avrebbe potuto reggerlo. La commissione di canto però, ha chiesto di potere eliminare due allievi ma ancora non è arrivata una risposta positiva (o affermativa) a tal proposito. Con molta probabilità, potrebbero esserci degli sviluppi nel corso della giornata di oggi, durante il pomeridiano del sabato condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Attualmente però, dopo l’eliminazione di Yaser, c’è stato anche un salvataggio e Alessandro dei The Jab è potuto tornare nella scuola più famosa d’Italia. Chi sarà il secondo ad essere eliminato? Nello speciale di oggi ci sarà modo di capirne qualcosa di più e le due squadre si sfideranno ancora una volta.

