Zic/ Amici 17, il toscano a rischio eliminazione: forse è solo un musicista?

Zic passa subito da favorito a possibile eliminato ad Amici 17. Il toscano è finito sotto torchio e forse i suoi dubbi sul fare il cantante dovrebbero farlo riflettere. Ecco i dettagli

10 febbraio 2018 Redazione

Zic, Amici 17

Ad Amici 17 c'è nuovamente area di maretta. Nei giorni scorsi, Zerbi e Carlo di Francesco hanno chiamato 4 cantanti in studio per comunicare loro che due sono a rischio eliminazione. "Vorrei chiedere se possibile vedere un filmato che ti riguarda" così esordisce Rudy parlando di Zic beccato durante la scorsa diretta a dire delle cose sulla sfida in corso d'opera parlando di Biondo e della sua "E salirò" mentre lui aveva una cover che non era di certo nelle sue corde. Zic è abituato a fare delle cose molto precise, a farle nella sua maniera e con uno strumento sempre a portata di mano, e questa è la sua giustificazione per quello che ha detto. Rudy Zerbi è davvero impassibile e gli ricorda che la chitarra gli è stata proposta e loro lo sanno bene. Il giovane conferma di voler fare il cantante ma di essere un musicista e questo significa che deve "comunicare", perché non dice chiaramente le cose dritte in faccia allora? Rudy Zerbi e Carlo di Francesco hanno deciso di mettere il toscano tra i 4 che sono a rischio eliminazione.

ZIC A RISCHIO ELIMINAZIONE?

Proprio Di Francesco ammette di vedere in Zic questa voglia di fare il musicista. Il suo esitare sul fatto di voler fare il cantante e di essere davvero molto autore potrebbero dimostrare il fatto che forse lui non è nel luogo sbagliato. Sulle cover lui esita e sbaglia e questo ha messo in dubbio anche la sua permanenza nella scuola. Amici 17 cerca un cantante che sia in grado di esibirsi su vari pezzi, anche sulle cover, e forse lui non è proprio la persona giusta per farlo e per questo rischia l'eliminazione. Carlo di Francesco però ammette di amare molto il suo modo di scrivere, forse dovrebbe limitarsi a fare l'autore o il musicista? Zic è entrato nella scuola proprio come uno dei favoriti e subito con i suoi inediti ha colpito il pubblico, sarà uno dei due cantanti che si salveranno oggi pomeriggio oppure no?

© Riproduzione Riservata.