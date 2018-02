8 AMICI DA SALVARE/ Su Rai Movie il film con Paul Walker (oggi, 11 febbraio 2018)

8 amici da salvare, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Paul Walker e Jason Biggs, alla regia Frank Marshall. Ma ecco nel dettaglio dal trama del film.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Italia 1

PAUL WALKER NEL CAST

8 amici da salvare, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica e d'avventura del 2006 che è stata diretta dal regista americano Frank Marshall e che vede Paul Walker vestire i panni del personaggio protagonista, Jerry Shepard. Al suo fianco figurano Jason Biggs, Gerard Plunkett, August Schellenberg e Wendy Crewson. Il film, prodotto dalla Walt Disney, ha potuto contare sulla professionalità di Mark Isham che ne ha curato le musiche e la colonna sonora. Mark Isham è noto per aver composto le musiche di grandi colossal come In Her Shoes - Se fossi lei, Spartan e Men of Honor - L'onore degli uomini. L'intera trama è ispirata ad una storia realmente accaduta, che ha già ispirato il mondo del cinema nel 1983 con il film Antartica, diretto da Koreyoshi Kurahara. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro sia dal pubblico che dalla critica internazionale. Al termine della programmazione mondiale il film è riuscito ad incassare oltre 120 milioni di dollari. Ha inoltre ricevuto una nomination ai ASCAP Award ed una ai Genesis Awards. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

8 AMICI DA SALAVARE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Davis McClare e Jerry Shepherd sono due noti geologi in cerca di un misterioso meteorite che dovrebbe essere atterrato in prossimità dell'Antartide. Una volta arrivati a destinazione con l'aiuto di una squadra di otto cani da neve, la loro missione viene irrimediabilmente messa a dura prova da una violenta tormenta di neve. I due studiosi sono costretti a fuggire, lasciando i loro amici a quattro zampe in preda ad un inferno di ghiaccio. Il film racconta così le terribili sfide che gli otto cani saranno chiamati ad affrontare pur di sopravvivere. Nel frattempo, Jerry cerca in tutti i modi di tornare in Antartide per salvare i suoi amici. Quando finalmente ci riesce è convinto che tutti gli otto cani siano ormai morti. Con sua grande sorpresa scoprirà che cinque sono ancora vivi e farà di tutto per riportarli a casa sani e salvi.

