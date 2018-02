ALBA DI FUOCO/ Su Rete 4 il film diretto George Sherman (oggi, 11 febbraio 2018)

Alba di fuoco, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Rory Calhoun, Piper Laurie e David Brian, alla regia George Sherman. La trama del film nel dettaglio.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RORY CALHOUN

Alba di fuoco, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 17.05. Una pellicola western del 1954 che è stata diretta da George Sherman (Il grande Jake, Contro tutte le bandiere, Pelle di bronzo) ed interpretata da Rory Calhoun (La magnifica preda, Come sposare un milionario, Domino Kid), Piper Laurie (Carrie - Lo sguardo di Satana, Figli di un Dio minore, la serie tv I segreti di Twin Peaks) e David Brian (I dannati non piangono, Nella neve del profondo Sud, La maschera di fango). Il film è stato prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla Universal Pictures. Nel 1956, due anni dopo la produzione del film, uscì Tramonto di fuoco, sempre interpretato da Rory Calhoun. In realtà i film non hanno nessun legame fra loro, se non l'attore protagonista, e la scelta di accoppiare i due titoli è dovuta unicamente ai doppiatori italiani. In originale i film si intitolano infatti Dawn at Socorro e Red sundown. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALBA DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Brett Wade (Rory Calhoun) è un noto pistolero del west. Raggiunti ormai i limiti d'età l'uomo decide però di appendere la pistola al chiodo e dedicarsi a tempo pieno alla sua grande passione, il poker. Vista la sua abilità Brett riesce rapidamente a diventare un giocatore professonista e comincia a girare il Texas sfidando tutti i migliori giocatori. In un saloon di Socorro, Brett conosce Rannah (Piper Laurie), una ballerina di cui si innamora pazzamente fin dal primo sguardo. Anche Rannah ricambia le sue attenzioni, ma non può liberarsi dalla morsa di Dick Braden (David Brian), il proprietario del locale dove lavora, che tratta le sue ragazze come delle schiave. Per poter avere Rannah Brett dovrebbe liberarla dal gioco opprimente di Dick. Per fortuna questi ha un debole per il gioco d'azzardo, così i due decidono di giocarsi la ragazza a poker. Brett riesce facilmente a vincere la libertà di Rannah, ma Dick non sembra intenzionato a pagare il suo debito. Brett è quindi costretto a indossare nuovamente il suo cinturone ed affrontare un ultimo duello.

