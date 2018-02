Annalisa Minetti / Parlerà di Sanremo? Manca un mese all’arrivo della seconda figlia (Domenica Live)

Annalisa Minetti a Domenica Live, l'artista parlerà del suo Festival di Sanremo oppure descriverà ancora le sue emozioni in attesa di Elena? La bimba nascerà il prossimo mese.

11 febbraio 2018 Valentina Gambino

Annalisa Minetti a Domenica Live

Annalisa Minetti, incinta di otto mesi anche nella giornata di oggi sarà tra gli ospiti della Domenica Live di Barbara d’Urso. Il Festival di Sanremo 2018 si è concluso proprio ieri sera con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro e il loro bano dal titolo “Non mi avete fatto niente”. L’ex trionfatrice del Festival parlerà in studio proprio della sua passata esperienza musicale oppure la conduttrice si occuperà di altro? Vedremo cosa accadrà a breve quando, dalle 13.55 in poi si riapriranno i battenti del programma record di ascolti dell’ammiraglia di Casa Mediaset. Nel frattempo, l’ex concorrente di Tale e Quale Show, aveva già partecipato al programma circa un mese fa. La prima puntata d’apertura del 2018, aveva visto la cantante raccontare in esclusiva della gioia di diventare madre per la seconda volta. La piccola Elena (questo il nome scelto da lei e il marito), verrà al mondo i primi giorni del prossimo mese di marzo. L’atleta paraolimpica quindi, si sta preparando all’arrivo della piccola in ogni modo.

Annalisa Minetti a Domenica Live

"Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia”, ha confessato Annalisa Minetti alla d’Urso, visibilmente commossa. "Lo abbiamo fatto per capire eventualmente come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano", ha continuato. Di seguito, le immagini dell’ecografia tridimensionale, regalo da parte del marito che ha permesso ad Annalisa di "vedere" la figlia. L’ultima ospitata della Minetti poi, si era conclusa con la grande commozione per via del messaggio ricevuto dai genitori che a sorpresa sono anche apparsi nel salotto televisivo della d’Urso. L’artista ha anticipato la sua partecipazione su Instagram, postando uno scatto direttamente dal treno. Tanti i commenti da parte degli estimatori, felici di poter rivedere Annalisa ancora in TV a pochissime settimane dall’emozionante nascita della seconda figlia. Cliccate qui per vedere lo scatto postato sul web.

