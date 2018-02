Betta Lemme/ Video: "Per chi canto? Solo per il mio piano..." (Quelli che il Calcio)

Betta Lemme, la popstar canadese che sta spopolando nelle classifiche di tutto il mondo con l'ultima hit "Bambola", sarà tra gli ospiti dell'odierna puntata di Quelli che il calcio (Rai 2)

Betta Lemma, in un suo video (YouTube)

Sarà Betta Lemme uno degli ospiti speciali della puntata di quest’oggi di Quelli che il Calcio, lo show pomeridiano in onda su Rai 2 (ore 13.45) e condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran: la popstar canadese nata a Montreal ma di origini italiane presenterà infatti la sua ultima hit, “Bambola”, che sta spopolando nelle charts musicali di tutto il mondo ed è prossima a raggiungere anche le 7 milioni di views sul proprio canale YouTube. La 24enne nuova reginetta della pop dance virata in chiave elettronica sta vivendo infatti un momento d’oro e, non solo per via delle sue origini, pare riscuotere un discreto successo soprattutto nel Belpaese, dopo aver cominciato la sua carriera come modella a New York. Inoltre, è di alcuni giorni fa la sua ospitata in un altro storico programma della Rai: Elisabetta Lemme, questo il suo nome di battesimo, si è esibita col suo brano più noto anche a beneficio del pubblico di Che tempo che fa di Fabio Fazio dove, tra l’intervista di rito e un siparietto con Luciana Littizzetto, ha spiegato che tra i suoi principali riferimenti musical ci sono proprio due mostri sacri del cantautorato nostrano, vale a dire Mina e Mia Martini.

BETTA LEMME, L'INTERVISTA A RDS

Il tour… di interviste lungo la penisola di Betta Lemme nei giorni scorsi ha avuto non solamente una tappa in tv su Rai 1 ma anche in radio, dato che è stata ospite a RDS, parlando non solo del modo in cui fa musica e dei suoi modelli ma esibendosi anche a beneficio degli ascoltatori in una breve performance live. “Ho iniziato a suonare da piccola cose tipiche come il tema di Per Elisa e quello della Famiglia Addams” ha spiegato nel corso di una lunga intervista, ribandendo che la sua voglia di mixare la musica classica con la dance music è nata dall’ascolto di Freddie Mercury e dei Queen: “So che non ero ancora nata quando loro suonavano, ma le loro basi classiche mi piacevano e quando riesco a unire i due generi sono davvero felice” ha spiegato la Lemme che poi, dopo aver ricordato di non sapere ancora leggere la musica, ha ammesso non solo che il successo di “Bambola” è arrivato totalmente inaspettato e di essere “un po’ timida a cantare”, ma anche che lei canta "solamente per il mio piano!”.

IL FORTUNATO LIVE IN FRANCIA

Molto attiva, come era prevedibile, sui social network, Betta Lemme ha postato in questi giorni diversi spezzoni di video e foto dalle esibizioni che sta facendo in tutta Europa e, spulciando sul suo account su Instagram (@bettawerk) olre che su Facebook, si vede come uno dei live più acclamati sia stato uno andato in onda in Francia, nel quale ha eseguito al piano una versione leggermente diversa e in acustico di “Bambola”. “I’m throwing glitter int he air. Thank you for listening to France” ha scritto l’artista canadese in un post, ricordando anche in seguito come, di recente, Spotify ha ufficialmente incluso la sua hit principale in “Absolute Pop”, una delle più note playlist della stessa piattaforma musicale.

