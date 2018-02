CHIAMATEMI FRANCESCO - IL PAPA DELLA GENTE/ Su Canale 5 il film con Rodrigo de la Serna (oggi, 11 febbraio)

Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández e Muriel Santa Ana,

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Canale 5

ALLA REGIA DANIELE LUCHETTI

Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2015 è stata diretta da Daniele Luchetti, regista e sceneggiatore noto per aver portato al successo film come Dillo con parole mie, Mio fratello è figlio unico, La nostra vita e Anni felici. Seppur la produzione sia quasi interamente italiana, nel cast troviamo essenzialmente interpreti di nazionalità argentina come Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido, Àlex Brendemühl e Mercedes Morán. La trama, incentrata sulla vita di Papa Francesco, è basata interamente sull'autobiografia redatta dallo stesso Jorge Mario Bergoglio. La produzione del film è stata affidata a Pietro Valsecchi, uno dei più noti autori e produttori del panorama televisivo italiano. Tra i suoi più grandi successi serie tv come R.I.S. Roma - Delitti imperfetti, Benvenuti a tavola, Rosy Abate - La serie e Il clan dei camorristi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CHIAMATEMI FRANCESCO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film racconta la vita di Jorge Mario Bergoglio fin dalla sua nascita, descrivendo la sua giovinezza vissuta in Argentina in una famiglia di origine italiana. L'adolescenza di Jorge scorre serena tra amicizie, primi amori ed ideologie politiche ben radicate. La sua vita cambia radicalmente a 20 anni, quando capisce che intende dedicare la sua intera esistenza alla fede cristiana. E così entra a far parte dell'Ordine dei gesuiti. Nel giro di pochi anni riesce a farsi notare per la sua straordinaria personalità, diventando Padre provinciale gesuita nel suo Paese. A seguito della dittatura messa in atto da Videla, Jorge sarà costretto ad assistere alla sparizione di tantissime persone a cui vuole molto bene. Da questo periodo così drammatico riuscirà a trarre la forza necessaria per continuare a lottare al fianco dei soggetti più deboli.

