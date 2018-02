CLASSIFICA SANREMO 2018, VINCITORI E PREMI/ Finale Cantanti Big: i riconoscimenti e il sistema di votazione

Classifica Sanremo 2018, vincitori e premi finale Cantanti Big: tutti i riconoscimenti in palio e il sistema di votazione. Gli aggiornamenti in tempo reale durante l'assegnazione

11 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Classifica Sanremo 2018, vincitori e premi (Foto: LaPresse)

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2018 si sta per concludere. Tra non molto le esibizioni termineranno e comincerà a delinearsi la classifica. La serata culminerà con l'annuncio del vincitore della 68esima edizione. Oggi sono in gara tutti e 20 gli artisti, perché per quest'anno non sono state previste le eliminazioni di serata in serata. Un premio comunque è stato già assegnato ieri: è quello alla “carriera”, un riconoscimento consegnato a Milva per la brillante carriera di colei che è considerata una delle voci più illustri della canzone italiana. La figlia Martina Corgnati ha ritirato per lei il premio. Quest'anno la novità è il premio alla miglior interpretazione “Sergio Endrigo”, assegnato dalle sale stampa Roof dell'Ariston e Radio-Tv-Web del Palafiori, che verrà consegnato dal direttore artistico Claudio Baglioni. C'è ovviamente il premio della critica “Mia Martini”, assegnato dalla Sala Stampa Roof dell'Ariston. Quella Radio-Tv-Web del Palafiori assegna invece il premio della sala stampa “Lucio Dalla”. La giuria degli esperti attribuirà invece il premio al miglior testo “Sergio Bardotti”, consegnato dal presidente della giura Pino Donaggio. L'orchestra del Festival di Sanremo 2018 dovrà scegliere la migliore composizione musicale per il premio “Giancarlo Bigazzi”: verrà consegnato dal direttore musicale del Festival, Geoff Westley. C'è anche il premio TIMmusic, assegnato alla canzone più ascoltata sulla APP musicale TIMmusic: a consegnarlo sarà Daniela Biscarini, direttore Multimedia Entertainment di TIM.

IL SISTEMA DI VOTAZIONE DEI CONCORRENTI DI SANREMO

Il metodo di assegnazione della vittoria del Festival di Sanremo 2018 è molto particolare. Il sistema di votazione è misto: tiene conto del televoto, del giudizio della giuria degli esperti - composta da Giovanni Allevi, Pino Donaggio, Serena Autieri, Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Andrea Scanzi e Mirca Rosciano - e da quello della sala stampa di Sanremo. I voti però hanno “peso” diverso e la votazione durante la finale di questa sera prevede due fasi diverse. Nella prima ogni giornalista della giuria della sala stampa esprimerà tre preferenze, mentre ogni membro della giuria degli esperti ne potrà esprimere di più. Ogni giurato potrà dare a un singolo artista zero, uno o più preferenze fino ad un massimo di dieci, distribuite in modo che voti un minimo di dieci artisti e un massimo di 19. Il televoto peserà per il 50 per cento sul totale, quello della stampa per il 30 per cento e quello degli esperti per il 20 per cento. Ma dalla somma di questi voti non si arriverà alla classifica di Sanremo 2018: bisognerà sommarli con quelli delle serate precedenti. Quando verrà elaborata la classifica, tutti gli artisti sotto alla terza posizione verranno eliminati, i primi tre invece accederanno alla fase finale. Per quanto riguarda i finalisti, non verranno rivelate né percentuali raccolte, né posizione in classifica. Ed è in questo momento che comincerà la seconda fase. I finalisti dovranno esibirsi nuovamente e saranno protagonisti di una nuova votazione. In questo caso ciascun giornalista della sala stampa, e così ogni giurato tra gli esperti, potrà dare una sola preferenza. I voti espressi con il televoto andranno sommati nuovamente a tutti gli altri con lo stesso peso relativo. La nuova classifica comprenderà i punteggi ottenuti in tutte le votazioni. E chi otterrà più voti sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2018.

© Riproduzione Riservata.