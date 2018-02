Catherine Deneuve/ L'attrice replicherà alle provocazioni dopo le sue parole sulle molestie? (Non è l'Arena)

Catherine Deneuve: l'attrice intervistata da Massimo Giletti a Non è l'Arena, dalle tappe più importanti della sua carriera al caso molestie nel mondo del cinema.

11 febbraio 2018

Catherine Deneuve, una delle dive del cinema mondiale, sarà oggi la protagonista assoluta della nuova puntata di Non è l'Arena, in occasione di una intervista esclusiva del padrone di casa Massimo Giletti. Il conduttore ripercorrerà insieme alla grande attrice le tappe più importanti della sua straordinaria carriera in una lunga conversazione che toccherà anche tematiche più delicate come il caso delle molestie nel cinema, argomento sul quale la Deneuve si è già espressa nelle passate settimanale, facendo cavalcare la polemica con le sue dichiarazioni piuttosto forti. In una lettera a le Monde, l'attrice aveva espresso la sua posizione contraria alla campagna social #MeToo: "Lo stupro è un crimine, ma tentare di sedurre qualcuno, anche ostinatamente o in maniera maldestra, non lo è, come la galanteria non è un'aggressione machista", aveva chiarito la Deneuve, alle cui parole hanno aderito nei giorni seguenti alla pubblicazione molte altre colleghe, scrittrici ed artiste. Ad una settimana da quella lettera, Catherine era tornata a scrivere per chiarire la sua posizione e porgere le sue scuse alle vere vittime di molestie ed abusi: "Voglio abbracciare calorosamente tutte le vittime di questi ignobili atti che possano essersi sentite attaccate da quella lettera apparsa su Le Monde. È a loro e solo a loro che porgo le mie scuse".

CATHERINE DENEUVE: LE PROVOCAZIONI DI UN ARTISTA

Dopo la polemica sulla lettera a Le Monde e che aveva sollevato numerose critiche sui social e l'ira delle iper femministe contro Catherine Deneuve, di recente si è tornati a parlare della grande attrice per via di una provocazione "artistica" che ha contribuito ancora una volta a dividere il web. L'artista italiano Alexsandro Palombo, da anni in prima linea contro le violenze domestiche, come riporta Corriere.it ha di recente modificato l'immagine della Deneuve, trasformandola in una vittima di abusi e facendola apparire con il volto tumefatto a causa delle botte subite. Il fotomontaggio forte è stato accompagnato dalla didascalia-slogan: "Viva la libertà di importunare?". Una provocazione dopo le parole della star del cinema 74enne. L'artista si è scagliato apertamente contro l'attrice: "Quanti uomini vigliacchi e violenti si sentono ancora più responsabilizzati e giustificati dalle parole di una figura pubblica come Catherine Deneuve? La violenza contro le donne è un cancro sociale che non conosce barriere o status". La diva del cinema risponderà alle sue parole?

