Che tempo che fa/ Ospiti e anticipazioni: Meta-Moro, Pierfrancesco Favino e Ron da Sanremo 2018 (11 febbraio)

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 11 febbraio: i vincitori di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro insieme a Pierfrancesco Favino e Ron da Fabio Fazio.

11 febbraio 2018 Emanuela Longo

Fabio Fazio a Che tempo che fa

Come ogni settimana, anche oggi, domenica 11 febbraio 2018, torna l’appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa, in onda su RaiUno e condotta da Fabio Fazio dalle ore 20:35. Tanti gli ospiti che animeranno la serata, a partire da Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle per lo spazio dedicato agli esponenti politici dei maggiori schieramenti che si contendono i voti degli italiani in occasione delle prossime elezioni politiche del prossimo 4 marzo. In vista del film in programma su RaiUno i prossimi 13 e 14 febbraio dedicato al mitico cantautore genovese e dal titolo “Fabrizio De André. Principe libero”, sarà stasera ospite nello studio di Che tempo che fa anche Dori Ghezzi, moglie dell’artista scomparso nel 1999. Insieme ai protagonisti del film, Luca Marinelli e Valentina Bellè, verrà ricordato uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano. A Che tempo che fa si rinnova oggi una tradizione ormai consolidata, ovvero l’ospitata dei trionfatori dell’ultimo Festival di Sanremo 2018, ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro. A proposito della kermesse che si è chiusa da alcune ore, ospite anche l’attore e co-conduttore Pierfrancesco Favino, tra i protagonisti della pellicola corale di Gabriele Muccino, “A casa tutti bene”. Ospiti anche Francesco Gabbani, precedente vincitore di Sanremo 2017 e Alessandro Costacurta, neo eletto Subcommissario Figc.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Che tempo che fa si arricchisce anche questa sera 11 febbraio grazie alla presenza fissa di Luciana Littizzetto e della sua irresistibile simpatia, così come di Filippa Lagerback, che come da tradizione si occuperà di introdurre i vari ospiti della serata. Altro appuntamento fisso con la trasmissione di RaiUno sarà il consueto Tavolo di Che tempo che fa, al quale stasera siederanno alcuni personaggi fissi come Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti, ai quali si andrà ad aggiungere anche Vincenzo Salemme. La trasmissione vedrà anche la presenza di Lino Banfi, il mitico Nonno Libero dell’indimenticabile Un medico in famiglia, ma anche il capitano della Samp, Fabio Quagliarella insieme all’attore Cesare Bocci in vista del suo ritorno sul piccolo schermo con le nuove puntate de Il Commissario Montalbano nel quale interpreta Mimì Augello. Ed ancora, l’attore Alessandro Preziosi che presto farà ritorno al teatro ed infine Ron, anche lui protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con una canzone scritta da Lucio Dalla. Il prossimo 2 marzo uscirà l’album “Lucio!”, un chiaro omaggio a Dalla nonché l’occasione per celebrare il suo 75esimo compleanno.

