DETECTIVE EXTRALARGE II - PIOGGIA DI DIAMANTI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 11 febbraio 2018)

Detective Extralarge - Pioggia di diamanti, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Michael Winslow, alla regia Alessandro Capone. Il dettaglio.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER

Detective Extralarge - Pioggia di diamanti, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 15,00. Una pellicola per la televisione di genere giallo del 1993 che è stata diretta da Alessandro Capone (E io non pago, Tutti gli uomini sono uguali, Streghe) ed interpretata da Bud Spencer (Lo chiamavano Trinità, Non c'è due senza quattro, Cantando dietro i paraventi), Michael Winslow (Killing Hasseloff, Scuola di polizia. Missione a Mosca, Sharknado 3) e Vivian Ruiz (Calloused hands). Pioggia di diamanti, è il quarto episodio della seconda stagione di Detective Extralarge, serie di film polizieschi interpretati da Bud Spencer fra il 1991 e il 1993. Detective Extralarge è stata una popolare serie di film di produzione italiana per la tv realizzata fra il 1991 e il 1993. La prima stagione di 6 episodi è stata co-prodotta dalla Rai ed è andata in onda con ottimi risultati di pubblico, mentre la seconda, di altri 6 episodi, è stata prodotta da Mediaset. Entrambe le serie sono state più volte replicate sia dai canali Rai che Mediaset. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DETECTIVE EXTRALARGE II - PIOGGIA DI DIAMANTI, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Extralarge (Bud Spencer) e il suo collega Dumas (Michael Winslow) sono due detective privati che, per puro caso, riescono a sventare il rapimento di una bambina. Dietro al tentativo di sequestro i due riescono a scoprire una vendetta fra bande rivali di trafficanti di droga. Eduardo, il padre della bambina rapita, era uno dei boss del cartello di Medellin, ma ha deciso di lasciare i suoi vecchi compagni e ha nascosto un'ingente somma in diamanti, derivante dal traffico di droga. I capi del cartello sono intenzionati a recuperare i loro soldi e anche Extralarge e Dumas si mettono sulle tracce dei diamanti. Dei rapinatori però riescono ad arrivare per primi e sottraggono la valigetta con il ricchissimo bottino. Scatta così una corsa contro il tempo per mettere le mani sui diamanti.

