DORI GHEZZI/ La moglie di Fabrizio De Andrè in attesa del “Principe Libero” (Che tempo che fa)

DORI GHEZZI/ La moglie di Fabrizio De Andrè in attesa del "Principe Libero"

Dori Ghezzi sarà ospite questa sera di Che tempo che fa. Quasi certamente per parlare di Principe libero, la fiction di Rai 1 dedicata a Fabrizio De Andrè

Dori Ghezzi a Che tempo che fa

Dori Ghezzi sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Su Rai 1 andrà in onda, martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, “Principe Libero”, la fiction dedicata a Fabrizio De Andrè. Per parlarne e presentarla al pubblico televisivo, La moglie dell’indimenticato Fabrizio ha seguito da vicino la nascita e la realizzazione di questa mini-serie biografica. E ha promosso a pieni voti Luca Marinelli, l’attore che interpreta Fabrizio De Andrè, spiegando, in un’intervista all’Huffington Post, che “è come se Fabrizio fosse da sempre dentro di lui. Non ha avuto bisogno di 'farsi' una maschera, di adottare artifici, non ha dovuto essere diverso. E secondo me faticherà a scrollarsi di dosso questo ruolo, che è forse il più vicino a lui tra tutti quelli che ha interpretato”. In effetti nel promo il risultato sembra essere davvero straordinario.

DORI GHEZZI, LA CANZONE CHE LE HA DEDICATO DE ANDRÈ

Nella stessa intervista, Dori Ghezzi ha rivelato che aveva già deciso che l’attore giusto per interpretare il marito sarebbe stato quello che avrebbe detto che non era in grado di farlo. E Marinelli ha detto proprio questo. Intervistata dal Corriere della Sera ha invece raccontato del primo incontro con De Andrè, che avvenne in uno studio di registrazione di Milano. E ha anche rivelato di non essersi mai sentita una Musa per il marito. “Quel che mi interessava di più era un rapporto normale nella quotidianità. C'è una canzone che lui ammette di avermi dedicato, ma non mi disse mai quale”. Dori Ghezzi ha anche spiegato che il motto di De Andrè si può ritrovare in un verso del brano “Cantico dei drogati”: “Tu che m’ascolti insegnami”.

LA CARRIERA

Dori Ghezzi, nata nel 1946 a Lentate sul Seveso, raggiunge una certa notorietà come cantante negli anni Sessanta. Nel decennio successivo ha dato vita a una collaborazione con Wess, con cui ha realizzato brani di successo come “Un corpo e un’anima”, con cui hanno ottenuto il terzo posto all’Eurovision Song Contest nel 1975. Nel 1983 è arrivata terza al Festival di Sanremo con “Margherita non lo sa”. Legata a Fabrizio De Andrè, i due si sono sposati nel 1989. Nel frattempo avevano già avuto una figlia di nome Luvi, nata nel 1977. Fabrizio era già padre di Cristiano, nato nel 1962 dal precedente matrimonio con Enrica Rignon. Dori Ghezzi e Fabrizio De Andrè, nel 1979, vennero rapiti dall’Anonima sequestri sarda e vennero rilasciati, dietro riscatto, dopo circa quattro mesi.

