Domenica Live / Anticipazioni: Enrico Montesano e Annalisa Minetti tra gli ospiti della d’Urso (11 febbraio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti: da Barbara d'Urso si parlerà ancora dell'Isola dei Famosi e la conduttrice ospiterà Annalisa Minetti, Enrico Montesano e Giorgia Meloni.

11 febbraio 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Tutti pronti per il nuovo appuntamento con Domenica Live? Barbara d'Urso attende i telespettatori per la puntata più difficile dell'anno: come mai? Semplicemente perchè a Domenica In saranno presenti tutti i protagonisti del Festival di Sanremo 2018 e forse questa volta, ad avere la meglio in termini di ascolti TV potrebbero essere incredibilmente le sorelle Parodi. Nel frattempo, la ruspante conduttrice napoletana parlerà nuovamente dell'Isola dei Famosi ed in studio, per commentare le gesta degli isolani ancora in Honduras, ci saranno Mercedesz Henger e Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte implicato nella spinosa faccenda. Proprio l'ex tronista, nella giornata di ieri ha avuto modo di rilasciare la sua intervista esclusiva a Silvia Toffanin durante Verissimo, ribadendo di non volere andare ospite a nessuna delle altre trasmissioni televisive della rete. Sicuramente ci sarà modo di affrontare anche queste novità, in diretta con la conduttrice che proporrà i soliti accesi confronti tra opinionisti televisivi.

Tutti gli ospiti di Domenica Live

Tra gli altri ospiti in studio da Barbara d'Urso, anche la cantante Annalisa Minetti che, postando uno scatto dal treno ha scritto: "Zia Barbara arriviamo!". L’ex concorrente di Tale e Quale Show, presenzia molto spesso nel salotto del dì di festa di Domenica Live. Staremo a vedere se ci sarà una intervista esclusiva solo per lei oppure se farà parte dello spazio dedicato alle opinioni. Per quanto riguarda le d’Urso interviste invece, spazio per l’attore romano Enrico Montesano (reduce dal suo ruolo di giudice di Tale e Quale), per un faccia a faccia con la conduttrice ricco di sorprese e tante emozioni. In ultimo, per la lunga parentesi dedicata alla politica, a partire dalle 17.50 sarà presente in studio per un'intervista con Barbara d'Urso anche Giorgia Meloni, che esporrà il programma politico di Fratelli d’Italia. L’appuntamento con il programma di Canale 5 è quindi rinnovato per oggi a partire dalle 13.55 e proseguirà per tutta la giornata fino alle 18.45.

