EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI/ Il produttore: "Abbiamo vissuto un inferno" (Domenica Live)

Eva Henger e Massimiliano Caroletti: per la prima volta insieme a Domenica Live, nuove accuse a Francesco Monte per l'affaire droga dopo l'Isola dei Famosi?

11 febbraio 2018 - agg. 11 febbraio 2018, 15.28 Emanuela Longo

Massimiliano Caroletti ed Eva Henger (Instagram)

Massimiliano Caroletti è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live. Il marito di Eva Henger ha esordito, fornendo un identikit di sua moglie, dopo aver ascoltato le critiche rivolte a lei dagli ospiti presenti in studio: "Eva Henger è stata una pornostar, ha smesso e ha intrapreso una nuova carriera professionale. E' stata l'unica pornostar al mondo ad aver fatto questo percorso. Io sono contro tutte le droghe del mondo. Hanno accusato Eva Henger di volere visibilità: la carriera di Eva Henger è disponibile a tutti. Eva Henger è la donna più fedele al mondo. Ho ricostruito la sua immagine in 14 anni". Caroletti ha dichiarato di essersi subito accorto, dalla prima puntata del serale dell'Isola, che c'era qualcosa che non andava in lei. Durante un confronto con Karina Cascella, il produttore ha aggiunto queste dichiarazioni: "Stiamo indagando, tra un mese mi chiederai scusa". Caroletti, infine, ha sottolineato la disparità di trattamento tra Eva Henger e Francesco Monte da parte della produzione del programma: "Abbiamo vissuto un inferno, anche mia madre è stata minacciata. Volevamo sentire un legale perché avevamo paura che Eva Henger dicesse cose anche più gravi. Il nostro avvocato doveva spiegare la situazione a Eva. Io non sono riuscito nemmeno a comunicare a mia moglie che sono stato male. Francesco Monte veniva informato dalla produzione di tutto ciò che avveniva in Italia". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI A DOMENICA LIVE

Proseguono le polemiche in merito alle accuse di Eva Henger e del marito Massimiliano Caroletti contro Francesco Monte, ex naufrago dell'Isola dei Famosi il quale ha deciso di fare ritorno in Italia "per tutelarsi". Henger e Caroletti saranno per la prima volta insieme in tv nel corso di Domenica Live dove non mancheranno nuove accuse a scapito del tarantino. L'ex pornodiva, prima della sua eliminazione avvenuta due settimane fa, infatti, aveva accusato l'ex tronista di aver portato sull'Isola della droga, nello specifico marijuana e di aver fatto uso per giorni. Parole pesanti, apparentemente dette solo per una sorta di rancore verso l'ex compagno di avventura ma che avevano lasciato tutti interdetti, compresa la padrona di casa del reality che, dallo studio, aveva colto con enorme sorpresa le parole della Henger. Una volta in Italia, il marito Massimiliano Caroletti aveva accusato la produzione di aver letteralmente "sequestrato" la moglie in hotel per una settimana, prima della puntata in diretta e del suo ingresso in studio, senza poter avere alcun contatto né con lui né con il suo avvocato. La sua "denuncia" era stata raccolta dal Tg satirico Striscia la Notizia ed in seguito al servizio la produzione dell'Isola aveva reso possibile un incontro tra l'ex attrice a luci rosse e il suo legale.

EVA HENGER E MASSIMILIANO CAROLETTI: ACCUSE A FRANCESCO MONTE

"Ho una bambina di 8 anni e ho rischiato di rivederla a 20 anni. Ho rischiato 12 anni di reclusione per Francesco Monte". Queste le parole ancora durissime pronunciate da Eva Henger dopo il suo ingresso in studio, nel corso della puntata in diretta de L'Isola dei Famosi. In quella circostanza, la scorsa settimana la Henger aveva raccontato per filo e per segno quanto accaduto in Honduras. "Perché non dirlo subito?", aveva domandato Alessia Marcuzzi, con quale c'è stato anche un botta e risposta a distanza via social. In un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia, Eva aveva fornito nuovi dettagli, rivelando chi avrebbe fornito la droga a Monte e facendo vedere alcune immagini tratte da La5 in cui si vedrebbe l'ex naufrago mentre fuma quello che sembra essere, almeno all'apparenza, uno spinello. Al tempo stesso, Massimiliano Caroletti aveva rilanciato mostrando all'inviato di Striscia alcune lettere della produzione dell'Isola che, tra le righe, invitava Eva ad abbassare i toni sulla questione. La querelle sembra essere ancora in corso e nella nuova puntata del reality potrebbero proseguire ancora nuove accuse.

