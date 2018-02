Francesco Gabbani/ Su Instagram il suo primo Festival di Sanremo da "divanista" (Che tempo che fa)

Francesco Gabbani sarà uno degli ospiti principali nella puntata di questa sera di Che tempo che fa: a un anno esatto dal suo successo a Sanremo, il cantante si racconterà a Fabio Fazio

Francesco Gabbani sarà ospite questa sera nel salotto televisivo di Che tempo che fa di Fabio Fazio: il cantante originario di Carrara, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la sua partecipazione alo storico talk show serale del servizio pubblico, tornerà simbolicamente sul piccolo schermo a un anno esatto di distanza dal suo clamoroso quanto inaspettato successo a Sanremo e proprio a ridosso della finale dell’edizione di quest’anno del Festival. “Vorrei scrivere nuove canzoni per me… ma sono certo che le scriverò per voi! Nel frattempo domenica vi aspetto a @chetempochefa… Seguitemi! Baci” ha scritto l’altro giorno il 35enne artista su Twitter (@frankgabbani), annunciando contemporaneamente non solo la sua ospitata ma anche il fatto che in pentola bolle qualcosa di nuovo: a poco più di un anno dall’uscita di “Magellano”, il suo terzo lavoro in studio certificato anche Disco di Platino nel 2017, è già tempo per il quarto album di Gabbani? La puntata di questa sera potrebbe svelare qualcosa di più in merito, dato che l’hype sui social network seguito al suo annuncio sta già montando.

FRANCESCO GABBANI, UN SANREMO... DAL DIVANO

In attesa di raccontarsi nella consueta intervista di Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa, Francesco Gabbani ha voluto rivivere, dopo dodici mesi, la sua fortunata esperienza al Festival di Sanremo del 2017 postando su Instagram un curioso scatto casalingo che, nelle intenzioni del cantante toscano, doveva sia essere un modo per celebrare il successo di “Occidentali’s Karma” proprio mentre era in corso l’edizione 2018, sia per ironizzare sul proprio ruolo di campione uscente che attende di conoscere il nome del suo successero. Nello scatto postato sul proprio account (@francescogabbani), il 35enne mostra in primo piano i suoi piedi che calzano dei curiosi calzini, mentre guarda il Festival di Claudio Baglioni. “Il mio primo @sanremorai da ‘divanista’ da tre anni a questa parte! Strano no?!?!” ha scherzato il diretto interessato nella breve didascalia che accompagna la foto, e nella quale ha aggiunto in calce anche un “in bocca al lupo” alla musica italiana.

CHIUSURA IN GRANDE STILE DEL "MAGELLANO TOUR"

E, a proposito di celebrazioni e di ricorrenze, proprio di recente Francesco Gabbani ha simbolicamente chiuso quello che per lui è stato un anno da favola, nonché quello della svolta in una carriera che prima faceva fatica a decollare, con un ultimo concerto che ha chiuso il lungo tour promozionale di “Magellano”. L’ultima tappa è infatti andata in scena al Mandela Forum di Firenze, con l’oramai consueto sold-out: lo scorso 20 gennaio, scegliendo non a caso la propria regione, l’artista toscano ha voluto chiudere in grande stile, esibendosi per la prima volta in un palazzetto. Per l’occasione, inoltre, Gabbani ha scelto non solo una tracklist leggermente diversa dalle altre precedenti esibizioni, portando con sé sul palco anche una vera e propria orchestra accanto alla solita band: “Sono riuscito a esaudire un mio grande desiderio” ha detto a tal proposito, preannunciando anche in quella circostanza che, esaurita l’esperienza di “Magellano”, ha intenzione di mettersi presto a scrivere “cose nuove”.

