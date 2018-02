Francesco Monte/ "Flirt con Paola Di Benedetto? La aspetto in Italia!" ma si commuove per Cecilia Rodriguez

Francesco Monte dopo la risposta alle accuse di Eva Henger parla del rapporto con Paola Di Benedetto: "Si vedrà, ci vedremo quando tornerà dall'Honduras"

11 febbraio 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Francesco Monte ha deciso di non essere in studio nella prossima diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ma ha comunque concluso di volersi dare la possibilità di dire la sua, almeno una volta, in tv con il tempo di chiarire la sua posizione. È per questo che l'ex naufrago è stato ospite di Silvia Toffanin. Tante le rivelazioni di Francesco, arrivate proprio subito dopo quelle di Eva Henger, come lui ospite di Verissimo. Se quest'ultima ha ribadito le sue accuse, Francesco si è ottimamente difeso, citando soltanto una volta Eva. Queste le sue uniche parole sulle accuse di aver fumato marijuana: "La mia verità? Purtroppo è stato un attacco personale, da una stupidaggine come la nomination siamo passati ad altro. L'ho vista come una situazione di ripicca nei confronti di un gioco, io ho la coscienza pulitissima, nego tutto e confermo quello che ho scritto sul mio comunicato pubblicato poi sui social".

FRANCESCO MONTE: "IL RITIRO? NON ERO LUCIDO"

Sarebbe stata solo una ripicca quella di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte che, non senza difficoltà, ha rivisto le immagini del suo percorso all'Isola dei Famosi. "Io non volevo andare via, desideravo ben altro - ha confessato Monte sul suo ritiro - infatti mi fa un po' strano, infatti lunedì cercavo di guardare ma non riuscivo". Ma il ritiro è arrivato alla fine di considerazioni fatte in una situazione molto particolare: "Io all'Isola non ero lucido per le condizioni di vita particolari che vivevo. È normale che di fronte ad una situazione che mi veniva prospettata in quel modo io non ho pensato più al gioco perchè la mia vita privata viene prima". Il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 si chiede però se potrà continuare, dopo la fine del reality, la conoscenza appena nata con Paola Di Benedetto.

FRANCESCO E PAOLA DI BENEDETTO, NON È FINITA

Francesco Monte confessa: "Nascere qualcosa tra me e Paola? Non lo so, posso dire che è stata una cosa molto spontanea e se all'inizio avevamo un po' di antipatia reciproca poi invece è accaduto tutto il contrario. Le ho detto cose che non pensavo di dire ad una persona conosciuta da solo due settimane. C'era qualcosina che si poteva coltivare, si vedrà. Comunque quando uscirà ci vedremo. - e ancora - Andare in Honduras per farle una sorpresa? Si, lo farei sicuramente". A sorpresa, Francesco si commuove di fronte alle parole della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez e del suo ex cognato Jeremias sulla questione droga: "Io sono della teoria che prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove altrimenti è davvero vergognoso. - dichiara Cecilia, prendendo le parti dell'ex; poi svela - Io gli ho mandato un messaggio prima che partisse per fargli un in bocca al lupo".

