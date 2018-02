Giovanna, mamma di Massimiliano Caroletti/ Contro Karina Cascella: "Mio figlio non fuma!" (Domenica Live)

Giovanna, mamma di Massimiliano Caroletti: in studio a Domenica Live in difesa del figlio e della nuora Eva Henger dopo il caso droga all'Isola dei Famosi.

11 febbraio 2018 Emanuela Longo

Massimiliano Caroletti ed Mercedesz Henger

Domenica Live ha accolto un ampio parterre di ospiti, oggi, nello spazio riservato all'Isola dei Famosi e all'affaire "droga" che vedrebbe coinvolto l'ormai ex naufrago Francesco Monte. Contro di lui le pesantissime accuse di Eva Henger e del marito Massimiliano Caroletti, oggi ospiti in studio. Se per il grande assente Monte (il quale ha rifiutato ogni tipo di ospitata televisiva ad eccezione di Verissimo) è intervenuto l'amico Alessandro Basile, dall'altra parte ha invece detto la sua la suocera di Eva, Giovanna, mamma di Massimiliano Caroletti. Rispondendo alle critiche giunge da Karina Cascella, che ha voluto ricordare il passato della coppia, la madre di Massimiliano si è affrettata a difendere l'immagine del figlio: "Ti dico che mio figlio non fuma, non beve se non acqua!", ha dichiarato. Il riferimento è alle parole pronunciate da Eva Henger qualche tempo fa a Le Iene durante un’intervista in cui aveva ammesso di aver fatto uso, in passato, di marijuana. “Lei, ma non mio marito”, ha aggiunto la donna.

GIOVANNA, MAMMA DI MASSIMILIANO CAROLETTI IN DIFESA DEL FIGLIO

In più occasioni, nel corso dell’acceso dibattito in studio a Domenica Live, Giovanna, mamma di Massimiliano Caroletti e suocera di Eva Henger ha tentato di introdursi nella discussione in difesa del figlio, tra Karina Cascella e Teresanna Pugliese, intervenute contro l’ex attrice a luci rosse. “Di tutta questa storia è successo un macello”, ha commentato, ricordando come per troppo tempo si sia dato del “poveretto” a Francesco Monte, sempre in riferimento alla fine della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez in diretta tv al Grande Fratello. “Ma qui chi stanno massacrando è Mercedesz e la mia nipote piccola”, ha aggiunto la donna. Poi ha detto la sua anche sul comportamento della produzione dell’Isola dei Famosi rispetto all’intera faccenda. “Si dice che ha sbagliato Francesco Monte, che ha sbagliato Eva… la produzione la sera stessa li prendeva tutti e due e diceva che è successo?”, ha aggiunto.

© Riproduzione Riservata.