IL BISBETICO DOMATO/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 11 febbraio 2018)

Il bisbetico domato, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 febbraio 2018.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Iris

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Il bisbetico domato, il film in onda su Iris oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola ascrivibile al genere delle commedie all’italiana che è stata prodotta nel bel paese nel lontano 1980 e diretta da Castellano e Pipolo, coppia di registi che in precedenza avevano firmato famose opere cinematografiche. Il film prodotto dalla Capital Film, si basa su un soggetto scritto dagli stessi registi, professionisti che hanno curato altresì anche la bella e interessante sceneggiatura del film. Ottimo il cast di attori, tra di essi spicca senza dubbio Adriano Celentano, il comico italiano è affiancato da Ornella Muti a cui i registi hanno affidato il ruolo della conturbante Lisa Silvestri. La pellicola è stata musicata da Mariano Detto, professionista spesso presente nei lavori di Castellano e Pipolo, essa anche a causa dell’anzianità di produzione, è stata visionata parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani riscuotendo sempre un ottimo successo di ascolti. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL BISBETICO DOMATO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama si basa sulla vita di Elia Codogno un agricoltore che vive in solitudine tra le sconfinate campagne di Voghera. Elia è dedito solamente alla sua campagna e alle sue bestie, animali con le quali passa tutto il suo tempo libero, e vede di bruttissimo occhio l’arrivo della modernità. Ad Elia infastidiscono soprattutto le donne, egli le vede come delle vere e proprie disturbatrici della quiete e non fa nulla quando le incontra di esternare la sua visione, anche se questo lo rende asociale e a volte bisbetico. Le uniche persone che Elia incontra è il parroco del paese, don Cirillo, e la sua governante, l'anziana Mamy. Soprattutto quest’ultima (che nella pellicola è interpretata da Edith Peters), fa di tutto per farlo fidanzare, la donna vuole bene ad Elia ma capisce a volte che le sue attenzioni per trovargli una donna con cui spartire la sua vita solitaria sono mal riposte, stante anche la testardaggine dell’uomo. Improvvisamente la vita di Elia cambia, una sera infatti, l’auto della bella e affascinante Lisa si guasta di fronte la fattoria di Elia, la situazione è resa pericolosa da un temporale che imperversa in zona e di fatto costringe l’agricoltore a ospitare la donna. Elia non abbandona i suoi modi bruschi e Lisa lo cataloga immediatamente come un villano, interessato più agli animali che a fare bella figura con la gli esseri umani. Il modo rude di Elia conquista però la bella ragazza che non solo inizia a frequentarlo ma imbastisce con l'agricoltore una relazione che lo porta finanche a tradire il suo fidanzato. Il finale del film è dedicato al matrimonio tra i due, da una parte una bella donna di città che lascia le comodità per preferire la vita agreste, dall’altro un uomo che di fatto diventa un vero e proprio…bisbetico domato.

