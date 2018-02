INCONCEIVABLE/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage e Gina Gershon (oggi, 11 febbraio 2018)

Inconceivable, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Gina Gershon e Faye Dunaway, alla regia Jonathan Baker. Il dettaglio.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Inconceivable, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 2017 da Jonathan Baker, regista statunitense che ha curato la regia di film come Annunci pericolosi e Kin, in uscita al cinema nel 2018. Il cast di attori principali annovera tra i protagonisti un grande nome del cinema americano come Nicolas Cage, affiancato da Gina Gershon e Faye Dunaway. Gina Gershon, che interpreta il ruolo di Angela, è un'attrice americana nota per le sue apparizioni in Delirious - Tutto è possibile, Un sogno troppo grande, Prey for Rock & Roll, Estate a Staten Island e LOL - Pazza del mio migliore amico. Le musiche del film sono state affidate a Kevin Kiner, noto compositore americno famoso per aver curato la colonna sonora di film come Tremors 3: Ritorno a Perfection e Star Wars: The Clone Wars. La pellicola è stata distribuita nei cinema americani a partire dal 30 giugno 2017, ricevendo critiche contrastanti dalla critica. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INCONCEIVABLE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film esordisce con una donna che, in seguito ad una colluttazione violenta con un uomo (probabilmente suo marito), uccide quest'ultimo con diverse coltellate, mentre protegge il suo bimbo di pochi mesi. Trascorrono circa quattro anni dall'accaduto e la narrazione si sposta sull'allegra famigliola formata da Angela, Brian e la loro figlia di quattro anni, Cora. Nel frattempo una cara amica di Angela, Linda, le presenta Katie una giovane mamma dal fare misterioso. Katie è in realtà la donna che in apertura del film ha ucciso suo marito, colpevole di aver maltrattato lei e sua figlia. La madre di Brian non vede di buon occhio l'amicizia tra Angela e Katie e così inizia ad indagare sul passato di quest'ultima. Nel frattempo Katie diventa la baby sitter della piccola Cora. Col passare del tempo però, il legame tra la bimba e la giovane donna assumerà tratti pericolosi e morbosi.

