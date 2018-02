Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni, Stefano De Martino: "La prossima diretta? Siate pronti a tutto!"

Isola dei Famosi 2018, cosa accadrà nella diretta di martedì 13 febbraio? Stefano De Martino svela qualche prima anticipazione: "Può accadere di tutto!"

11 febbraio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Cosa accadrà nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2018? Una settimana più lunga questa per i naufraghi in Honduras, che ritorneranno in diretta non lunedì bensì martedì in prima serata. Lo ricorda anche Stefano De Martino nel corso della nuova puntata di Verissimo, quando Silvia Toffanin apre il collegamento con l'inviato in Honduras. "Siate pronti a tutto" avverte infatti Stefano quando la conduttrice chiede cosa accadrà nella nuova diretta di martedì. De Martino si sbottona anche sui naufraghi, dando la sua opinione su certe situazioni e svelando nuove indiscrezioni: "I naufraghi dell'Isola? Sono selvaggi, le donne come al solito si fanno riconoscere, parliamo tanto male degli uomini ma loro fanno poco squadra". Stefano De Martino si sbottona ancora sulla prossima puntata: "Cosa dobbiamo aspettarci? Mi piacerebbe saperlo, credo comunque sia tutto in discesa al momento".

STEFANO DE MARTINO: "FRANCESCO MONTE? MI È DISPIACIUTO"

La scorsa settimana, l'inviato dall'Honduras aveva dichiarato di non aver avuto tempo di abbandonare la "zona lavoro" per esplorare il luogo, ad oggi le cose sono tuttavia cambiate. "Negli ultimi giorni sono finalmente uscito, ho visto dei paesini molto carini. La situazione qui in Honduras dopo le elezioni si è tranquillizzata quindi si può andare anche in altri posti" racconta Stefano che non nega anche un pensiero sul ritiro di Francesco Monte e sullo scandalo piombato su di lui: "Francesco? si mi è dispiaciuto, ma per ambo le parti, di certo mi sarebbe piaciuto che tutto questo non fosse mai accaduto". Da Stefano De Martino arrivano quindi le prime anticipazioni sulla prossima diretta dell'Isola dei Famosi 2018, che senza ombra di dubbio ci riserverà nuove e grandi sorprese (e scontri)!

© Riproduzione Riservata.