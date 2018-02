JOHN RAMBO/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 11 febbraio 2018)

John Rambo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Julie Benz e Paul Schulze. Il dettaglio della trama.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rete 4

SYLVESTER STALLONE ALLA REGIA

John Rambo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che vede Sylvester Stallone nei panni del protaginsta John Rambo. Con la regia dello stesso Stallone, la pellicola è stata realizzata nel 2008 e completa l'epopea cinematografica legata al personaggio di John Rambo iniziata nel 1982 con il primo film della serie. Accanto a Sylvester Stallone nel cast di attori protagonisti troviamo Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish e Tim Kang. Non è purtroppo presente Richard Crenna, lo storico interprete americano che rivestì il ruolo di Samuel Trautman nell'intera saga cinematografica. L'attore morì circa tre anni prima dell'inizio delle riprese e l'intera produzione decise di dedicargli l'ultimo capitolo della serie. Le musiche di Jonh Rambo sono state curate da Brian Tyler, noto compositore americano che ha collaborato con Stallone anche nel film I mercenari - The Expendables. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHN RAMBO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Rambo si è ritirato in terra thailandese dove è in corso una terribile guerra civile. L'ex combattente ha ormai deciso di abbandonare la sua vecchia vita, limitandosi a condurre un'esistenza serena e lontana dalla violenza. La situazione muta radicalmente dopo l'arrivo di Sarah Miller e Michael Burnett, due civili americani che invocano l'aiuto di Rambo per contrastare il potere dell'esercito birmano che ha reso la Thailandia un Paese poco sicuro ed ospitale. Gli spostamenti via terra sono infatti impossibili da intraprendere, a causa di una lunga serie di mine poste in punti strategici. L'obiettivo dei due statunitensi è raggiungere il villaggio più vicino per fornire alle popolazioni locali tutti gli aiuti umanitari necessari, come viveri e medicinali. Rambo dovrà accompagnarli lungo il fiume Salween, che li condurrà in territorio birmano. Arrivati a destinazione, gli uomini del signore della guerra birmano Pa Tee Tint compiranno una vera e propria strage nel villaggio, uccidendo tutti, donne e bambini compresi. Quando Rambo scopre che i suoi amici Sarah e Michal sono stati fatti prigionieri, decide di agire in prima persona assieme ad un folto gruppo di mercenari pronti a constatare il potere di Pa Tee Tint.

