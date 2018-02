JUMPER/ Su Tv8 il film con Hayden Christensen e Jamie Bell (oggi, 11 febbraio 2018)

Jumper, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 21.30. Una pellicola ascrivibile al genere fantascienza a sfondo avventuroso che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2008 ed è stata diretta da un maestro del genere il bravo Doug Liman, basa il suo soggetto su un romanzo scritto da Steven Gould. Ottimo il cast di attori, tra di essi si evidenziano Hayden Christensen e Jamie Bell, buona anche l’interpretazione di Samuel L. Jackson con l’attore americano che interpreta il ruolo di Roland. La pellicola che è stata prodotta da un cartello di case di produzione (Twentieth Century Fox, Regency Enterprises, New Regency Pictures) gode degli ottimi effetti speciali organizzati dalla Cinema Production Services. Il film è già stato visionato parecchie volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo in termine di ascolti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JUMPER, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La trama verte sulle avventure di David Rice, un giovane ragazzo che per sbaglio scopre di avere il potere di essere teletrasportato in ogni parte del mondo. Il giovane, abituato ad avere un tenore di vita agiato usa il suo potere per fare la bella vita, girovagando in ogni parte del globo alla ricerca di ogni attrattiva possibile e immagginabile, e usando quest'ultime per divertirsi. Il ragazzo nonostante non cerchi di importunare il malaffare finisce nelle mire di un organizzazione segreta nota con il nome dei Palatini, che spaventata dai poteri degli Jumper cerca di eliminarli dalla terra. Quest’ultima comandata da Roland, inizia una caccia senza tregua di David allo scopo di ucciderlo. Rice alla fine riesce a trovare conforto in un altro Jumper, Griffin. Quest’ultimo a differenza di David usa il suo potere per combattere i crimini perpetrati dai Paladini, nella sua battaglia Griffin si ritrova spesso a combattere per la vita e la morte ma fino a quel momento, è riuscito sempre a cavarsela uccidendo i suoi rivali. Gli spettatori saranno trasportati tra battaglie epiche e scontri all’ultimo sangue, scontri che alla fine vedranno trionfare il bene a dispetto del male.

