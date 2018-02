L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 11 febbraio 2018)

L’uomo che volle farsi re, il film in onda su Rai Movie oggi, domenia 11 febbraio 2018. Nel cast: Sean Connery, Michael Caine e Shakira Caine, alla regia John Huston. Il dettaglio.

11 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST SEAN CONNERY

L’uomo che volle farsi re, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 23.10. Una pellicola d'avventura dal titolo originale "The Man Who Would Be King". Si tratta di un film di genere avventura del 1975 che è stato diretto da un grande maestro del cinema, John Huston. Gli attori sono Sean Connery, Michael Caine, Shakira Caine e Christopher Plummer. Michael Caine e Shakira Baksh si sono sposati nel 1973 nel Nevada, precisamente nella città di Las Vegas. L'attore britannico, che sta per compiere 85 anni, è ancora molto impegnato, nel 2017 è stato protagonista del film commedia "Insospettabili sospetti" insieme a Morgan Freeman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'UOMO CHE VOLLE FARSI RE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Daniel Dravot e Peachy Carnehan sono due ex-ufficiali inglesi che, non avendo avuto fortuna in India, decidono di dar vita ad un loro regno nella regione montuosa del Kafiristan, il territorio conquistato in passato da Alessandro Magno ma che è ancora sconosciuto ai popoli europei. Si riforniscono di armi e munizioni e iniziano il viaggio verso la meta prescelta. Il tragitto è lungo ed impervio ma, nonostante le difficoltà, arrivano a destinazione. Per evitare di essere assaliti dagli indigeni, Daniel si traveste da santone, Peachy dovrà passare per il suo collaboratore, insieme dovranno guadagnarsi in qualche modo la fiducia del capo-tribù e si presenta loro una magnifica occasione. Si accorgono che alcune donne sono in pericolo, intervengono e le riportano nel loro accampamento sane e salve. Il capo-tribù li accoglie molto bene e per ringraziarli organizza una festa in loro onore. Daniel e Peachy convincono il capo degli indigeni ad acquistare i loro fucili, prospettandogli una condizione di potere assoluto sulle altre tribù. Gli uomini imparano ad usare le armi e insieme ai due militari danno inizio ad una serie di scorribande che porterà loro bottini sempre più preziosi. Daniel si innamora di Rossana ma non la può avvicinare poiché l'accordo fatto con Peachy escludeva dalla loro "missione" qualsiasi contatto con le donne della cittadella. Intanto i due inglesi vedono aumentare il loro prestigio, tanto da far ingelosire il capo-tribù. Questi decide di ammazzare i due stranieri ma sarà lui a morire, e per man dei suoi uomini che ormai sono fedeli soltanto ai due inglesi. A questo punto Daniel e Peachy sono a capo della tribù, addirittura Daniel viene considerato invulnerabile, venerato come un dio e nominato re. Contrariamente a quanto stabilito inizialmente con il compagno, Daniel decide di non lasciare più quel luogo e di godersi le enormi ricchezze accumulate. Daniel decide di sposare Rossana ma proprio durante la celebrazione delle nozze, il suo popolo scopre che l'uomo non ha mai avuto il dono dell'invunerabilità e gli si rivoltano contro. Daniel viene spinto giù da un ponte mentre Peachy si salva.

