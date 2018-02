LINO BANFI/ L’appello alla Rai per realizzare Un medico in famiglia 11 (Che tempo che fa)

11 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Lino Banfi

Lino Banfi sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1. Si tratta di un gradito ritorno in televisione per il popolare attore pugliese, che forse potrà chiarire una volta per tutte se tornerà a vestire i panni di Nonno Libero nella fiction “Un medico in famiglia”. Ospite di Rtl 102.5 ha infatti rivolto un appello al Direttore generale della Rai, Mario Orfeo, spiegando che viene spesso fermato per strada da persone che gli chiedono come mai non interpreti più Nonno Libero, quasi che fosse una sua scelta. Invece non è così e ha quindi chiesto a Orfeo di fare un’ultima stagione, che sarebbe l’undicesima, anche per salutare il pubblico della Rai che in tanti anni ha seguito la serie. Anche se questo vuol dire prendersi dei rischi, perché dopo tanto tempo è difficile aver ancora storie belle da raccontare.

LINO BANFI, IL GIALLO SULLE RIPRESE DI UN MEDICO IN FAMIGLIA 11

Lino Banfi ha fatto anche presente che sia Giulio Scarpati che Milena Vukotic la pensano come lui. E forse anche altri attori che hanno fatto parte del cast della decima stagione. E dire che proprio l’attore pugliese, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dello scorso anno, aveva detto che a gennaio sarebbero dovute partire le riprese per la nuova stagione di Un medico in famiglia. Evidentemente qualcosa deve essere cambiato se è arrivato questo appello a Orfeo. Vedremo quindi se questa sera Banfi tornerà a presentare la richiesta proprio in una trasmissione di Rai 1 o se invece potrà dare qualche notizia importante ai fan in merito. Di certo non sarebbero in pochi a volerlo rivedere presto in televisione, anche per qualche altro progetto.

LA CARRIERA

La carriera di Pasquale Zagaria, vero nome di Lino Banfi, nato ad Andria nel 1936, iniziò presto, quando non era ancora ventenne, a Milano, nel teatro di varietà. Trasferitosi a Roma, negli anni ’60 ha cominciato a comparire in televisione e anche in alcuni film. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 è protagonista di diverse commedie sexy all’italiana, e a metà degli anni ’80 comincia anche a condurre trasmissioni televisive, tra cui Domenica In. Nel 1998 comincia la sua avventura ne Il medico in famiglia. Ha ricevuto diversi premi, perlopiù alla carriera. Nel 2014 è stato anche nominato allenatore ad honorem dall’Associazione italiana allenatori calcio, per via del personaggio di Oronzo Canà interpretato nel film “L’allenatore nel pallone”. Ha scritto anche alcuni libri. Sposato con Lucia, ha due figli, Walter e Rosanna. Quest’ultima ha seguito le sue orme e ha recitato anche al suo fianco.

